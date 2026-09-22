¡80 años de prisión! Condenan a tres personas por secuestro agravado en Cancún

Una sentencia condenatoria de 80 años de prisión se obtuvo a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, contra dos hombres y una mujer, tras ser hallados culpables del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de dos víctimas de identidad reservada, una de las cuales perdió la vida, informó el titular de la Fiscalía General del Estado, Raciel López Salazar durante la conferencia de prensa del Gabinete de Paz de Quintana Roo.

El Fiscal General destacó que la resolución es inédita en el estado por el número de años que deberán compurgar Hilda de la Cruz Hernández, José Pablo de la Cruz Hernández y Eduardo Álvarezx Duarte.

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Explicó que los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron la tarde del 23 de febrero del 2021, cuando una mujer acudió con su hijo, a bordo de un vehículo Dodge, a un domicilio ubicado sobre la avenida Chac Mool, en el fraccionamiento Niños Héroes, Supermanzana 224, para realizar un tratamiento capilar a una supuesta clienta.

En el sitio se encontraban Hilda de la Cruz Hernández y José Pablo de la Cruz Hernández. Minutos después arribaron otras cuatro personas que, utilizando armas de fuego, privaron de la libertad a ambos afectados.

Posteriormente, los subieron al automóvil de la mujer y los trasladaron a una vivienda situada en la Supermanzana 100, donde permanecieron cautivos durante dos días, mientras realizaban llamadas a un familiar para exigirle 50 mil pesos a cambio de su liberación.

En el inmueble donde permanecían encerrados, Eduardo Álvarez Duarte se encargaba de vigilarlos y golpeaba constantemente al hombre. También los ataba con cinta adhesiva y los amenazaba con hacerles daño si intentaban moverse.

En ese domicilio fueron sometidos a violencia física, sexual y psicológica, con la finalidad de obtener el pago solicitado.

Al no recibir el dinero, los agresores privaron de la vida al hombre e intentaron hacer lo mismo con la mujer; sin embargo, ella logró gritar para pedir auxilio, por lo que los responsables huyeron del sitio.

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Tras analizar las pruebas aportadas por la Fiscalía durante el proceso judicial, en audiencia de Juicio Oral, el juez dictó una condena de 80 años de prisión para Hilda de la Cruz Hernández, José Pablo de la Cruz Hernández y Eduardo Álvarez Duarte.

Además, cada uno deberá cubrir una multa de mil 74.40 pesos, así como lo correspondiente a la reparación del daño moral y material.