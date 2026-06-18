Intento de secuestro moviliza a autoridades de la SM 233 de Cancún

Una presunta privación ilegal de la libertad fue reportada la mañana de este jueves en la Supermanzana 233 de Cancún, lo que generó una intensa movilización de corporaciones policiales y cuerpos de emergencia. La víctima recibió atención médica en el lugar y, de acuerdo con los paramédicos, las lesiones que presentaba no ponían en riesgo su vida.

Los hechos ocurrieron cuando, a través del número de emergencias 911, se reportó que un vehículo de la marca Audi se había impactado contra la fachada de un domicilio ubicado sobre la calle 84, entre la calle 45 y la avenida Costa Maya, en la Supermanzana 233.

Noticia Destacada Se activa "Código Rojo" en Cancún por intento de secuestro; solo era el traslado de un joven al anexo

Vecinos de la zona se acercaron para auxiliar al conductor tras el accidente; sin embargo, éste les manifestó que momentos antes había sido perseguido por sujetos que presuntamente intentaban privarlo de la libertad. Ante esta situación, los habitantes solicitaron apoyo de las autoridades y desde el Complejo de Seguridad C5 se activó el protocolo de Código Rojo.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes se entrevistaron con la víctima, cuya identidad fue reservada. El hombre relató que varios sujetos armados, que viajaban a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo color gris, le cerraron el paso con la intención de obligarlo a descender de su automóvil bajo amenazas con armas de fuego.

Según su versión, durante el forcejeo uno de los agresores lo golpeó en la cabeza con la cacha de una pistola. A pesar de ello, logró escapar, abordar nuevamente su vehículo y acelerar para alejarse de los presuntos delincuentes.

La víctima señaló que los ocupantes del Aveo continuaron persiguiéndolo por varias calles con la intención de interceptarlo nuevamente. Fue durante la huida cuando perdió el control del automóvil y terminó estrellándose contra la fachada de una vivienda.

Tras el accidente, los presuntos responsables se dieron a la fuga. Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con estos hechos. Paramédicos brindaron los primeros auxilios al conductor, quien presentaba diversos golpes en la cabeza y otras lesiones menores.

Luego de ser valorado, se determinó que ninguna de las heridas era de gravedad y que no era necesario su traslado a un hospital. El afectado decidió permanecer en el lugar, por lo que la atención médica concluyó y el caso quedó en manos de las autoridades.

Noticia Destacada Rescatan a hombre presuntamente secuestrado y detienen a dos en la SM 217 de Cancún

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación, tomó conocimiento de lo sucedido e inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar el posible móvil del intento de privación de la libertad.

Como parte de las investigaciones, la autoridad ministerial buscará recopilar imágenes de cámaras de videovigilancia del C5 y de sistemas privados instalados en la zona, con el objetivo de obtener evidencia que permita identificar a los responsables. Todo el material recabado será integrado a la carpeta de investigación.