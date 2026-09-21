Detienen en Ciudad Juárez a presunto secuestrador de un mecánico en Cancún

Un hombre de 33 años fue detenido en Ciudad Juárez, Chihuahua, por su presunta participación en el secuestro de un mecánico ocurrido en Cancún durante 2023, cuando la víctima fue privada de su libertad y trasladada a una casa de seguridad, mientras sus familiares eran obligados a pagar 400 mil pesos para conseguir su liberación.

El detenido, identificado como Brayan Asaf “N”, fue señalado por su probable participación en el secuestro agravado de Luis Manuel “N”, quien fue interceptado luego de salir de su taller mecánico, ubicado en la supermanzana 226.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron cuando la víctima fue abordada por tres sujetos que se trasladaron en un vehículo hasta el establecimiento. Los presuntos responsables lo amagaron con un arma de fuego y lo obligaron a subir a la unidad para posteriormente llevarlo a una casa de seguridad ubicada en una zona de invasión, cerca de Arco Norte.

Una vez que mantuvieron al mecánico privado de su libertad, los secuestradores se comunicaron con sus familiares para exigirles una cantidad millonaria a cambio de dejarlo en libertad. Ante las amenazas y con la intención de recuperar a la víctima, al día siguiente realizaron un pago de 400 mil pesos, mientras los seguían presionando por llamada y mensajes.

Tras recibir el dinero, los responsables subieron al agraviado a un vehículo para dirigirse hacia el estacionamiento del centro comercial Plaza Mis Héroes, ubicado entre las avenidas ChacMool y 20 de Noviembre en la supermanzana 215, donde Luis Manuel fue liberado con algunos golpes.

Por este mismo caso, las autoridades ya habían detenido a otros tres involucrados, quienes fueron sentenciados a 70 años de prisión por su participación en el secuestro.

La captura de Brayan Asaf “N” se concretó en Ciudad Juárez, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, en colaboración con autoridades de Chihuahua, confirmó la Fiscalía General de Quintana Roo.

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Posteriormente, el imputado fue trasladado a Cancún con custodia de la Policía Ministerial, para después ser puesto a disposición de un juez de control, quien determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras continúa el proceso penal en su contra.

Tras la audiencia, el detenido fue llevado al Centro de Reinserción Social de esta ciudad, donde permanecerá el tiempo que tarden las averiguaciones complementarias y se determine su situación legal.