Ejecutan a hombre en Cancún Región 101; le dispararon desde una motocicleta

Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a balazos la noche de este sábado sobre la avenida Puerto Juárez, también conocida como Talleres, en la Supermanzana 101 de Cancún, donde dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta presuntamente le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon.

El ataque armado ocurrió alrededor de las 19:30 horas, sobre la avenida Talleres, entre las calles 131 y 133, a la altura de la manzana 79, donde vecinos de la zona reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego.

Tras recibir el reporte, personal del complejo de seguridad C5 activó el código rojo y movilizó a elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y autoridades federales, quienes se trasladaron al lugar para verificar lo ocurrido y atender la emergencia.

Al llegar, los uniformados encontraron a un hombre tendido boca arriba sobre la banqueta, a un costado de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La víctima presentaba aparentes lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, por lo que se solicitó la intervención de los servicios médicos. Minutos después arribaron paramédicos del Escuadrón de Respuesta y Urgencias Médicas (ERUM), quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que únicamente pudieron corroborar su fallecimiento.

La víctima fue descrita como un hombre de aproximadamente 35 años, de complexión delgada y tez morena, quien vestía una playera negra y un pantalón de mezclilla azul. De manera preliminar, se indicó que aparentemente presentaba rasgos extranjeros.

Hasta el momento, el fallecido únicamente ha sido identificado como Juan “N”, sin que las autoridades hayan proporcionado mayores detalles sobre su identidad o posibles actividades.

Tampoco se ha informado si el hombre tenía algún conflicto previo que pudiera estar relacionado con el ataque. Una vez confirmado el deceso, los policías municipales procedieron a acordonar el área para preservar los indicios y evitar que fueran alterados, mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado para que su personal se hiciera cargo de las investigaciones.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos criminalistas realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, con el objetivo de recabar evidencias, procesar la escena y localizar posibles indicios balísticos que permitan establecer cómo ocurrió la agresión. Concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas de la muerte y continuar con el proceso de identificación.

Por su parte, elementos de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables. Entre las líneas de trabajo se encuentra la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones, tanto las conectadas al complejo de seguridad C5 como las pertenecientes a establecimientos comerciales cercanos.

De acuerdo con los primeros datos recabados, los presuntos responsables escaparon a bordo de una motocicleta después de realizar los disparos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer características de la unidad ni mayores detalles sobre su vestimenta o identidad.