Asesinan a presunto conductor de plataforma durante un asalto en la SM 254 de Cancún

La violencia volvió a sacudir a la Supermanzana 254 durante la madrugada de este día, luego de que un hombre, presunto operador de una plataforma digital de transporte, fuera brutalmente degollado tras ser víctima de un violento asalto a mano armada sobre el bulevar La Joya, en el fraccionamiento del mismo nombre.

​Los trágicos hechos ocurrieron cuando llamadas de emergencia al número 911 alertaron a las corporaciones de seguridad sobre un ataque sanguinario en contra del ocupante de un vehículo compacto color blanco, con placas de circulación UTM-134-P del estado de Quintana Roo, el cual se encontraba estacionado sobre la transitada vialidad.

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​De acuerdo con los primeros testimonios recabados entre vecinos y transeúntes de la zona, la víctima fue interceptada por al menos un sujeto armado, quien tras amagarlo e iniciar un forcejeo para despojarlo de sus pertenencias y de la cuenta del día, le asestó una herida certera a la altura del cuello con un arma punzocortante.

Tras consumar el brutal ataque, el o los agresores se dieron a la fuga a pie internándose velozmente entre los pasillos y calles aledañas del fraccionamiento.

​Al sitio arribaron paramédicos para brindar los primeros auxilios; sin embargo, nada pudieron hacer por el masculino, quien ya no contaba con signos vitales debido a la masiva pérdida de sangre provocada por la herida en la yugular.

​Elementos de la Policía Municipal y de la Marina acordonaron de inmediato el área perimetral para resguardar la escena del crimen, mientras implementaban un intenso operativo de búsqueda y localización en las colonias circundantes.

A pesar de los patrullajes y del despliegue policial en los accesos de la zona, hasta el cierre de esta edición no se reportan personas detenidas por este sangriento homicidio.

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​Peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron cargo del levantamiento de indicios y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

La representación social inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del crimen, así como para confirmar oficialmente la identidad del occiso y su vinculación con el servicio de transporte privado por aplicación.