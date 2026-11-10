Bomberos rescatan a personas atrapadas en un elevador de la Plaza Mayalan de Cancún

Dos personas quedaron atrapadas al interior de un elevador de Plaza Mayaland, ubicada en la avenida Tulum, en la Supermanzana 8 de Cancún, luego de que el equipo presentara una falla. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil acudieron al lugar tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con los encargados del establecimiento, durante la mañana el elevador había presentado interrupciones en su funcionamiento, presuntamente relacionadas con fallas en el suministro de energía eléctrica. La situación dejó atrapados a dos usuarios que se dirigían al segundo nivel de la plaza para realizar trámites o actividades laborales.

Noticia Destacada Clausuran elevador del IMSS Cancún luego de que un trabajador quedó atrapado

Personal de rescate urbano, bomberos y Protección Civil trabajaron en conjunto para liberar a las personas, quienes no presentaron lesiones y pudieron retirarse del sitio después del incidente.

Sin embargo, durante las maniobras de rescate resultaron lesionados el director de Bomberos de Cancún y un técnico en elevadores. El primero sufrió heridas cortantes en dos dedos, presuntamente provocadas por una lámina, mientras que el trabajador presentó una lesión similar. Ambos recibieron atención prehospitalaria en el lugar y no requirieron traslado a un hospital.

Tras el rescate, personal de Protección Civil permaneció en la plaza para realizar las diligencias correspondientes, revisar las condiciones del elevador y determinar las causas de la falla.