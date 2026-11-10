¿Qué significa Sakil en maya? Revelan el posible nombre original de antigua ciudad descubierta en Campeche

El sitio arqueológico de Minanbé, descubierto recientemente en la zona norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul, en Campeche, pudo tener originalmente el nombre de Sakil, palabra maya que significa “blancura”, de acuerdo con los avances de una investigación epigráfica presentada por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

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¿Cómo descubrieron el nombre prehispánico de Minanbé?

El posible nombre prehispánico fue identificado a partir del análisis de inscripciones jeroglíficas localizadas en monumentos del asentamiento y de una pieza encontrada en Ocomtún, otro centro arqueológico de la región. Los estudios fueron expuestos por el epigrafista Octavio Esparza Olguín, investigador del Centro de Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El epigrafista de la UNAM, Octavio Esparza Olguín, compartió sus avances investigativos en una conferencia realizada en Campche. Foto Carmen Mondragón, INAH. / INAH

De acuerdo con la información difundida por el INAH, uno de los elementos fundamentales para esta interpretación se encuentra en la Estela 7 de Minanbé, donde aparece registrado un gobernante llamado Suutz’, cuyo nombre significa “murciélago”. Junto a su nombre se identificó un título toponímico integrado por los logogramas sak y ajaw.

La comparación de esta inscripción con el Monumento 1 de Ocomtún permitió establecer una posible relación con Sakil. En esta última pieza, que originalmente habría formado parte del dintel de un acceso y posteriormente fue reutilizada como escalón, aparece representado un cautivo cuyo origen se vincula con dicho topónimo.

¿Qué revelan las inscripciones sobre los conflictos en la región maya?

El hallazgo también aporta información sobre las relaciones entre las antiguas ciudades mayas de la región. Según la interpretación de los especialistas, Minanbé habría mantenido conflictos bélicos con Ocomtún, cuyo nombre prehispánico era Maatz’, durante el periodo Clásico Tardío, comprendido entre los años 600 y 900 después de Cristo.

El título toponímico de Sakil registrado en el Monumento 1 de Ocomtúny la Estela 7 de Minanbé.

Además del nombre del asentamiento y de uno de sus gobernantes, los investigadores identificaron referencias al título kalo’mte’ en el Altar 6. Esta denominación era utilizada durante el periodo Clásico por gobernantes con autoridad regional, aunque posteriormente también apareció en centros de menor dimensión, como Minanbé.

¿Qué estructuras conforman el sitio arqueológico de Minanbé?

El sitio cuenta con un núcleo monumental de aproximadamente 15 hectáreas y forma parte de un conjunto de antiguas ciudades mayas localizadas en las Tierras Bajas Centrales. Durante los trabajos de reconocimiento se identificaron plazas, edificios palaciegos y religiosos, terrazas, sistemas de manejo del agua y un templo piramidal de más de 13 metros de altura.

Minanbé fue dado a conocer en junio de 2026 tras una expedición liderada por el arqueólogo Ivan Šprajc.

La existencia de Minanbé fue dada a conocer en junio de 2026, luego de una exploración encabezada por el arqueólogo Ivan Šprajc, con la participación de especialistas mexicanos y eslovenos, además de trabajadores de la comunidad de Constitución, Campeche.

¿Por qué llamaron Minanbé a esta antigua ciudad maya?

El nombre Minanbé, que en maya yucateco significa “no hay camino”, fue asignado por el equipo debido a las dificultades que enfrentaron para llegar al lugar, al que accedieron después de abrir una brecha entre la vegetación y recorrer varios kilómetros a pie.

Para estudiar los monumentos, los especialistas utilizaron modelos fotogramétricos que permitieron registrar las inscripciones y modificar digitalmente la iluminación de los relieves. Estas herramientas facilitaron la identificación de elementos que, debido al deterioro y a la fragmentación de las piezas, resultaban difíciles de reconocer a simple vista.

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De acuerdo con el INAH, de los casi 20 monumentos identificados en Minanbé, al menos cinco conservan restos de textos e imágenes. Su análisis permitirá ampliar el conocimiento sobre la organización política, los gobernantes y los vínculos entre las antiguas ciudades mayas de Campeche.

JGH