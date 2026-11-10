Sheinbaum Pardo anuncia fondo de 100 millones de pesos para jóvenes científicos; dará hasta 100 mil pesos por proyecto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de un fondo inicial de 100 millones de pesos para financiar proyectos científicos y tecnológicos de estudiantes mexicanos, mediante apoyos de hasta 100 mil pesos, con posibilidad de otorgar montos mayores en casos que lo requieran.

Durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias, celebrado este martes 10 de noviembre de 2026 en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México, la mandataria presentó tres mecanismos de apoyo para niñas, niños y jóvenes que desarrollan proyectos de innovación.

Sheinbaum explicó que las convocatorias serán permanentes y permitirán solicitar recursos para participar en competencias, adquirir materiales y proteger legalmente sus inventos.

¿Cómo funcionará el fondo de 100 millones de pesos para estudiantes?

La presidenta detalló que el fondo comenzará con 100 millones de pesos y permitirá entregar hasta 100 mil pesos por proyecto, aunque se podrán analizar solicitudes que requieran recursos adicionales.

Los apoyos estarán destinados principalmente a la compra de materiales y equipos necesarios para desarrollar prototipos e investigaciones.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum reconoce a estudiantes de Yucatán por ganar medallas en competencias científicas de Túnez y Brasil

La convocatoria estará disponible de manera permanente a través de la SEP, por lo que los interesados no tendrán que esperar a una fecha anual para presentar sus propuestas.

¿Qué gastos cubrirá el Gobierno para competencias científicas?

Sheinbaum también anunció que los estudiantes aceptados en concursos nacionales o internacionales podrán solicitar recursos para cubrir boletos de avión, transporte terrestre y hospedaje.

Explicó que esta medida busca evitar que la falta de dinero impida participar en competencias académicas.

El tercer mecanismo contempla asistencia para registrar marcas y patentar inventos, con el acompañamiento de Nacional Financiera y Bancomext.

Sheinbaum anuncia más recursos para laboratorios escolares

Después de escuchar las peticiones de estudiantes de distintas entidades, la presidenta adelantó que aumentará el presupuesto del programa La Escuela es Nuestra para educación media superior, con el objetivo de fortalecer el equipamiento de laboratorios.

Durante el encuentro, los jóvenes solicitaron herramientas tecnológicas, financiamiento para sus investigaciones y mejores condiciones para desarrollar proyectos.

La mandataria reconoció el esfuerzo de estudiantes, docentes y familias, además de destacar la importancia de la educación pública en la formación científica.

Finalmente, reiteró que los apoyos estarán abiertos para quienes busquen desarrollar sus proyectos y representar a México en competencias académicas.

IO