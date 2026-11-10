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Yucatán / Mérida

Segey destituye a Director de primaria en Mérida tras denuncias de acoso a alumnos

Tras la destitución, los inconformes esperan que la FGE dé seguimiento a las acusaciones presentadas desde hace un año y esclarezca los hechos.

Por Redacción Por Esto!

10 de nov de 2026

2 min

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Segey destituye a director de primaria en Pensiones tras denuncias de acoso
Segey destituye a director de primaria en Pensiones tras denuncias de acoso / Naty Go Or

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) destituyó a Rodrigo D.M., director de la primaria “Roberto Quiroz Guerra”, en la colonia Pensiones de Mérida, luego de las denuncias de madres y padres de familia por presuntos actos de acoso contra estudiantes del plantel, señalamientos que se mantienen desde hace aproximadamente un año.

La decisión fue comunicada a los padres de familia por Antonio Vázquez González, jefe de Sector de la Segey, quien acudió a la escuela para informar sobre la salida del ahora exdirector. En su lugar, la supervisora de la zona, Diana Torres, asumirá las funciones al frente del plantel.

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Asimismo, Vázquez González solicitó a tres representantes de los inconformes acompañarlo al Departamento Jurídico de la dependencia, donde recibirían el nombramiento de la nueva directora y el acta correspondiente a lo ocurrido durante la jornada.

La destitución se da luego de que este martes la inconformidad de madres y padres de familia escalara hasta el bloqueo de la calle 45 de la colonia Pensiones, donde exigieron la salida del directivo y una respuesta de las autoridades educativas.

La protesta también incluyó cartulinas colocadas en la reja de la escuela, con mensajes en los que demandaron atención a los señalamientos contra el responsable del plantel.

Eli Camila Chan Gómez, estudiante del CBTA 13 de Xmatkuil, Yucatán,

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Los manifestantes afirmaron que desde hace un año realizan movilizaciones y entregan pruebas, testimonios y denuncias por presuntos casos de acoso a estudiantes, además de supuestas irregularidades en la administración de recursos de la escuela.

Sin embargo, aseguraron que hasta ahora no habían obtenido una solución a sus demandas.

Tras la destitución, los padres de familia señalaron que ahora esperan que la Fiscalía General del Estado (FGE) dé seguimiento a las denuncias presentadas contra el exdirector y se esclarezcan los hechos.

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