Cabildo de Mérida aprueba la iniciativa de la Ley de Ingresos 2027; contempla 6 mil 500 mdp

El Cabildo de Mérida aprobó por unanimidad, en sesión extraordinaria realizada este martes, la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2027, por 6 mil 500 millones de pesos.

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La propuesta representa un aumento de 3.8 por ciento con respecto al año anterior y no contempla nuevos impuestos ni incremento al predial, que se mantendrá sin alza por tercer año consecutivo, informó la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, al término de la sesión.

“Son 6 mil 500 millones de pesos que pusimos hoy a aprobación de este Cabildo, que fue votado por unanimidad”, dijo la Alcaldesa, quien agradeció el respaldo de las y los regidores.

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La presidenta municipal adelantó que la iniciativa será entregada en los próximos días al Congreso del Estado para su aprobación.