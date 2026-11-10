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Yucatán / Mérida

Cabildo de Mérida aprueba la iniciativa de la Ley de Ingresos 2027; contempla 6 mil 500 mdp

La propuesta contempla un aumento de 3.8 por ciento respecto al año anterior y mantiene sin incremento el impuesto predial por tercer año consecutivo.

Por Alejandro Febles

10 de nov de 2026

1 min

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Mérida proyecta ingresos de 6 mil 500 millones de pesos para 2027
Mérida proyecta ingresos de 6 mil 500 millones de pesos para 2027 / Especial

El Cabildo de Mérida aprobó por unanimidad, en sesión extraordinaria realizada este martes, la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2027, por 6 mil 500 millones de pesos.

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La propuesta representa un aumento de 3.8 por ciento con respecto al año anterior y no contempla nuevos impuestos ni incremento al predial, que se mantendrá sin alza por tercer año consecutivo, informó la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, al término de la sesión.

“Son 6 mil 500 millones de pesos que pusimos hoy a aprobación de este Cabildo, que fue votado por unanimidad”, dijo la Alcaldesa, quien agradeció el respaldo de las y los regidores.

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La presidenta municipal adelantó que la iniciativa será entregada en los próximos días al Congreso del Estado para su aprobación.

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