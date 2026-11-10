Extranjero pierde la vida en el Hospital General de Playa del Carmen; señalan posible infarto

Un hombre de 75 años de edad, originario de Inglaterra, perdió la vida en el Hospital General de Playa del Carmen, presuntamente luego de presentar complicaciones de salud, las autoridades ya investigan el caso.

De acuerdo con datos preliminares, el paciente identificado como Apul "C", fue trasladado por paramédicos de la Secretaría de Protección Civil a bordo de la ambulancia ERUM desde el rancho “Santa Teresita", ubicado en Puerto Aventuras, su traslado se debió al presentar dificultad respiratoria, donde supuestamente padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

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Los paramédicos lo ingresaron al nosocomio alrededor por la madrugada de este martes, sin embargo, de acuerdo a reportes policiales, mientras el personal médico se preparaba para atenderlo el paciente ingresó a los servicios sanitarios para cambiarse de ropa. Sin embargo, al salir, su esposa se percató de que ya no presentaba signos vitales.

De inmediato personal de Trabajo Social solicitó la intervención de las autoridades para atestiguar los hechos, donde más tarde llegaron los agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

El hombre fue reportado sin vida y de manera preliminar fue considerado de que hubiera sufrido un infarto, aunque serán las autoridades ministeriales quienes determinen las circunstancias del deceso.