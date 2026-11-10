Reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego provoca operativo cerca de In House en Playa del Carmen

Un reporte de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia In House provocó un despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre la avenida Juárez, donde inicialmente fue retenido un automovilista cuyo vehículo presuntamente coincidía con algunas de las características de una unidad señalada en el reporte.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este martes, luego de que vecinos reportaran a los números de emergencia un presunto intercambio de disparos entre dos vehículos en las inmediaciones de In House, lo que movilizó a las corporaciones policiacas.

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Como parte del operativo, los agentes desplegaron recorridos en la zona y revisaron distintos vehículos. Durante estas acciones, interceptaron sobre la avenida Juárez, a la altura del fraccionamiento San Judas Tadeo, un automóvil Suzuki Ertiga que circulaba por la avenida Lilis y que presuntamente tenía características similares a las de una unidad involucrada en el reporte.

El conductor fue sometido a una revisión mientras los policías verificaban si tenía alguna relación con los hechos. Sin embargo, durante la transmisión en vivo del operativo no se observaron indicios que lo vincularan con las detonaciones, por lo que, después de algunos cuestionamientos y una inspección, los agentes le permitieron continuar su camino.

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De acuerdo con el reporte, la movilización también estuvo relacionada con la alerta de las autoridades tras el hallazgo de un hombre ejecutado con el tiro de gracia durante el día anterior, en una zona ubicada entre las colonias San Judas Tadeo y Las Torres.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas, detenidas o aseguramientos relacionados con el presunto intercambio de disparos en In House.