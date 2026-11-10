Congreso de Campeche avala ley para proteger la imagen digital de niños en redes sociales

Proteger la identidad, imagen, voz y datos personales de niñas, niños y adolescentes en Campeche, incluso frente a la exposición que realizan sus propios padres o tutores en redes sociales, es el objetivo de una iniciativa que fue aprobada por unanimidad durante la décimo quinta sesión ordinaria del Congreso del Estado.

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La propuesta, impulsada por la diputada Mayda Aracely Mas Tun y el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, integrantes de Morena, reforma el párrafo primero y adiciona tres párrafos a los artículos 74, 75, 77 y 78 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche.

El dictamen, presentado por la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, busca establecer una protección integral de la intimidad de las infancias frente a los riesgos que representan las tecnologías digitales, las redes sociales y el internet.

Entre sus disposiciones contempla reconocer expresamente el derecho de los menores a proteger su identidad, imagen, voz y datos personales, tanto en espacios físicos como digitales. También prohíbe las prácticas de perfilado automatizado con fines de publicidad personalizada o explotación comercial dirigidas a este sector de la población.

Uno de los cambios centrales establece que el consentimiento otorgado por padres o tutores no será una autorización irrestricta cuando su ejercicio contravenga el interés superior de la niñez. Es decir, ningún interés comercial, de promoción personal o posicionamiento público de adultos o terceros podrá estar por encima de la dignidad y privacidad futura de niñas, niños y adolescentes.

La reforma también obliga a las autoridades estatales y municipales a fortalecer el resguardo de datos personales y adecuar sus protocolos institucionales para garantizar estos derechos.

En la misma sesión, la LXV Legislatura aprobó otro dictamen relacionado con la protección ambiental y la adaptación al cambio climático en las zonas costeras de Campeche.

La propuesta, promovida por la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez y el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, ambos de Morena, y dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, reforma la fracción XIX del artículo 8 y la fracción V del artículo 18 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado.

Los cambios facultan al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, para formular y ejecutar programas específicos de conservación, restauración y adaptación al cambio climático en las regiones costeras.

Además, establecen que las evaluaciones de impacto ambiental deberán considerar la vulnerabilidad de la franja litoral ante la erosión y los fenómenos hidrometeorológicos.

Con ello se busca incorporar la prevención de riesgos y la resiliencia comunitaria a las políticas públicas, con el propósito de proteger los ecosistemas, la infraestructura urbana y las actividades económicas de las familias que dependen directamente del mar.

JGH