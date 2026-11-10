Ayuntamiento de Mérida abre convocatoria para obtener tinacos, pintura e impermeabilizante con subsidios de hasta 65%

El Ayuntamiento de Mérida abrió nuevas convocatorias para que las familias puedan adquirir tinacos, pintura e impermeabilizante a precios subsidiados, como parte de los programas “Creciendo contigo” y “Aguas con tu techo”, que ofrecen descuentos de hasta el 65 por ciento para mejorar las viviendas.

Los apoyos están dirigidos a habitantes de Mérida y sus comisarías, quienes podrán acceder a subsidios de hasta el 45 por ciento en tinacos, 64 por ciento en pintura vinil acrílica y 65 por ciento en impermeabilizante, mediante la coordinación del Ayuntamiento con la Congregación Mariana Trinitaria.

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El director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Arturo León Itzá, informó que estas convocatorias buscan facilitar las mejoras en los hogares durante el cierre de año, además de contribuir al ahorro familiar y al fortalecimiento del patrimonio de los habitantes.

¿Cuándo y dónde solicitar los subsidios en Mérida?

La recepción de solicitudes se realizará los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de noviembre, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza.

El horario de atención será de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Las personas interesadas deberán acudir durante estas fechas para iniciar el trámite y conocer el proceso de validación y pago de los apoyos.

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Requisitos para obtener tinacos, pintura e impermeabilizante

Para solicitar alguno de los subsidios municipales, las personas deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con domicilio en Mérida o alguna de sus comisarías.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de aportación, conforme al proceso de validación y pago.

Para resolver dudas sobre los programas y conocer más detalles de los subsidios, el Ayuntamiento puso a disposición los siguientes medios de atención:

Tinacos: (999) 924 6962, extensión 81782.

Pintura e impermeabilizante: (999) 924 6962, extensión 81832.

También se puede acudir directamente a la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, ubicada en la calle 65 número 368, por 40 y 42, colonia Centro, donde brindan atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde.