Salió del mar para morir en la arena: Presunto infarto cobra la vida de un hombre en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas se registró la tarde de este lunes en la colonia Manigua, específicamente en el asentamiento irregular conocido como Arroyo de los Franceses, luego del reporte de un hombre sin vida flotando en el mar.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar a un masculino de complexión robusta aparentemente inconsciente en el agua. Tras el llamado de emergencia, elementos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio, sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que presuntamente tenía varios minutos de haber fallecido.

La víctima logró salir del mar, pero cayó sobre la arena y perdió la vida frente a varias personas. / Israel Lozano

El occiso fue identificado como Irving Ávila, de aproximadamente 38 años de edad. Según versiones de testigos, el masculino convivía momentos antes con varias personas a la orilla de la playa cuando decidió ingresar al mar. Minutos después comenzó a realizar movimientos desesperados, como si estuviera sufriendo algún problema de salud, presuntamente un infarto, mientras intentaba salir del agua.

Testigos relataron que el hombre logró llegar hasta la orilla, sin embargo, cayó recostado boca arriba sobre la arena, donde finalmente perdió la vida ante la mirada de las personas que se encontraban en el lugar. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron para acordonar el área, mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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JGH