Morena pide investigar a Vicente Fox por elección de 2006; propone crear Comisión por la Democracia y la Verdad

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que su partido solicitará a la Cámara de Diputados la creación de una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para investigar presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de 2006, en las que Felipe Calderón derrotó a Andrés Manuel López Obrador.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes 10 de noviembre de 2026, la dirigente explicó que la propuesta surge después de que el expresidente Vicente Fox reconoció públicamente haber intervenido para favorecer la continuidad del PAN en la Presidencia de México.

Montiel señaló que Morena también presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar que se revisen los hechos relacionados con aquel proceso.

¿Por qué Morena quiere investigar a Vicente Fox por las elecciones de 2006?

La dirigente morenista consideró que las recientes declaraciones de Fox justifican una investigación sobre la actuación del entonces Gobierno federal durante las elecciones presidenciales.

“La democracia en México debe saldar esta cuenta”, expresó Montiel, quien sostuvo que la intervención del exmandatario no debe quedar sin esclarecimiento.

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Recordó que, en 2006, el movimiento encabezado por López Obrador solicitó un recuento de votos ante la diferencia registrada entre ambos candidatos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció entonces que algunas declaraciones de Vicente Fox representaron un riesgo para la equidad de la contienda. Sin embargo, determinó que las irregularidades acreditadas no fueron suficientes para invalidar la elección.

¿Cómo funcionaría la Comisión por la Democracia y la Verdad?

Ariadna Montiel explicó que Morena presentará una propuesta ante la Cámara de Diputados para constituir una comisión especial encargada de revisar lo ocurrido durante las elecciones de 2006.

La dirigente adelantó que buscará reunirse con Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, para definir la presentación del proyecto legislativo.

También reconoció que han transcurrido los plazos legales para determinadas responsabilidades electorales, aunque consideró que el Congreso puede establecer mecanismos para investigar y documentar los acontecimientos.

¿Qué dijo Vicente Fox sobre el triunfo de Felipe Calderón?

La controversia surgió después de una entrevista en la que Fox afirmó que trabajó para favorecer la victoria de Calderón y mantener al PAN en el Gobierno federal.

Montiel interpretó esas declaraciones como un reconocimiento de intervención electoral y sostuvo que deben investigarse sus alcances.

La propuesta de Morena todavía deberá presentarse formalmente ante la Cámara de Diputados, por lo que hasta ahora no se ha creado la comisión especial ni existe una nueva determinación judicial que modifique la validez de las elecciones presidenciales de 2006.

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