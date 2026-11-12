Empresas de otros estados acaparan a albañiles yucatecos; fuga de mano de obra complica al sector

Los trabajadores especializados de la construcción en Yucatán pueden ganar hasta 8 mil pesos semanales, pero la demanda de mano de obra en otras entidades propicia su salida, situación que representa un desafío para las empresas del sector, informó Felipe Canul Moguel, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Yucatán.

Explicó que los salarios han aumentado conforme crece la demanda de trabajadores y la competencia entre las empresas por contratarlos. Señaló que, a nivel nacional, los sueldos se han homologado en los distintos rubros de la construcción, aunque consideró necesario mantener remuneraciones justas y fortalecer la preparación de los obreros.

Como ejemplo, indicó que un trabajador especializado en colocar losetas o mármol puede ganar alrededor de 8 mil pesos a la semana, mientras otros obreros perciben entre 6 mil y 8 mil pesos, según la actividad que desempeñan.

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Canul Moguel reconoció que, a pesar de estos ingresos, Yucatán enfrenta una fuga de mano de obra hacia otras entidades, debido al interés de empresas foráneas por contratar trabajadores locales, quienes se distinguen por su experiencia y calidad en los trabajos.

El dirigente expuso que esta situación representa un desafío para las empresas constructoras yucatecas, pues invierten en la capacitación de sus trabajadores, pero posteriormente otras compañías llegan y los contratan para llevarlos a otros lugares.

Urge retener talento

Ante este panorama, consideró relevante mantener e incrementar las inversiones en infraestructura en Yucatán, a fin de generar oportunidades laborales que permitan retener a los trabajadores locales y garantizar servicios de calidad en las obras que se desarrollan en la entidad.

El dirigente empresarial también señaló la importancia de preservar el tejido social y familiar del estado, al procurar que los trabajadores puedan desarrollarse profesionalmente sin tener que trasladarse a otras entidades en busca de mejores oportunidades.

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En cuanto a las perspectivas para el próximo año, consideró que el Plan de Bienestar Metropolitano será un detonante para la actividad constructora, pues abrirá oportunidades para que las empresas locales participen en los proyectos de infraestructura y las inversiones impulsadas por el Gobierno estatal.

Recordó que la CMIC ha participado en los comités relacionados con este plan, y ha presentado propuestas y observaciones que, afirmó, han sido tomadas en cuenta.

También destacó la comunicación que mantienen con el Gobernador, al considerar que el diálogo entre autoridades y constructores es importante para fortalecer la participación del sector en las obras públicas.