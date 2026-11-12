Harfuch confirma captura del presunto asesino del regidor Gabriel Rivas Ríos en Morelos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la captura de Ricardo Alejandro “N”, identificado como presunto responsable material del asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, Morelos, ocurrido el pasado 4 de noviembre.

A través de su cuenta de X, este jueves 12 de noviembre, el funcionario informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada en Xochitepec, Morelos, como resultado de las investigaciones realizadas por autoridades federales y estatales.

¿Cómo fue detenido el presunto asesino del regidor Gabriel Rivas Ríos?

De acuerdo con García Harfuch, la detención se concretó mediante trabajos de investigación de la SSPC, la Fiscalía General del Estado de Morelos y el Centro Nacional de Inteligencia.

El funcionario destacó la colaboración de la gobernadora Margarita González Saravia y reconoció el trabajo de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos.

La Fiscalía estatal había informado que Ricardo Alejandro “N” fue detenido el miércoles 11 de noviembre, mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

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¿Qué se sabe del asesinato de Gabriel Rivas Ríos en Cuernavaca?

El regidor de Cuernavaca fue asesinado a balazos el pasado 4 de noviembre en la colonia Ejidos de Acapantzingo, cuando circulaba a bordo de un vehículo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los responsables del ataque viajaban en una motocicleta.

García Harfuch aseguró que las investigaciones continuarán para identificar a todos los involucrados en el homicidio, tanto a los responsables materiales como a quienes presuntamente ordenaron el ataque.

Resultado de los trabajos de investigación realizados por @SSPCMexico y @Fiscalia_Mor con el Centro Nacional de Inteligencia, se cumplimentó en Xochitepec, Morelos, una orden de aprehensión contra Ricardo Alejandro “N”, señalado como responsable material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, ocurrido el pasado 4 de noviembre. Agradecemos a la gobernadora de Morelos, @margarita_gs, su coordinación y apoyo permanente. Reconocemos el trabajo de la Fiscalía de Morelos y de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad. Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales, para que este crimen no quede impune. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 12, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de posibles autores intelectuales ni han establecido públicamente el móvil del crimen.

El detenido deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente para determinar su responsabilidad en los hechos.

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