Padres de una primaria de Tizimín encerraron a una maestra y al Director como protesta

Luego de alcanzar acuerdos temporales con el supervisor escolar Omar Herrera, padres de familia de la comisaría de Yohactún de Hidalgo en Tizimín abrieron nuevamente la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, donde momentos antes habían realizado una protesta que incluyó mantener encerrados a una docente y al director, además de bloquear la entrada a las instalaciones.

La apertura se concretó después de que el funcionario acudió para dialogar con los inconformes y escuchar sus demandas.

Durante la reunión, se comprometió a trasladarse personalmente a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) para entregar las evidencias fotográficas de lo ocurrido y dar seguimiento al caso con carácter de urgente, a fin de buscar una solución a las peticiones.

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Los inconformes aclararon que su protesta no obedece a una falta de gestión por parte del director de la escuela, sino a la negativa de respuesta de las autoridades educativas estatales, pues aseguraron que, hasta la fecha, la Segey no ha atendido las solicitudes que se han enviado para exponer las diferentes necesidades que enfrentan, como la impermeabilización de techos, reparación de la plaza cívica, mobiliario en mal estado, con las patas carcomidas por el óxido y el mantenimiento y acondicionamiento de los sanitarios.

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Los padres de familia manifestaron que esperarán una respuesta en el corto plazo y que permanecerán atentos al seguimiento de sus solicitudes, antes de considerar otras medidas de presión para conseguir que se dignifiquen las condiciones en las que se encuentra el centro educativo.

Con la liberación concluyó la protesta; sin embargo, advirtieron: “Estaremos pendientes de que los compromisos asumidos se traduzcan en respuestas y soluciones concretas para mejorar las condiciones de la escuela, en caso de que no haya respuesta, volveremos a cerrar el plantel hasta que hagan los trabajos y den mobiliario”.