En una serie de operativos nocturnos coordinados, la Fiscalía General del Estado (FGE), con el apoyo de fuerzas federales, ejecutó diversos cateos en el municipio de Lázaro Cárdenas durante el pasado fin de semana y fue este lunes por la tarde-noche que se dieron a conocer los resultados, logrando el aseguramiento de presuntos narcóticos y el sellado de al menos dos propiedades clave.

La ofensiva contra el crimen organizado se dividió en puntos estratégicos de la zona norte del municipio: primero en la comunidad de San Ángel, donde agentes de investigación intervinieron un inmueble ubicado sobre la carretera Kantunilkín-Chiquilá. Durante la inspección se confirmó el hallazgo de hierba verde seca, con las características físicas de la marihuana.

El segundo operativo fue en Kantunilkín, en cumplimiento de un mandamiento judicial, elementos policiacos catearon un domicilio en la calle Adolfo López Mateos, donde también se localizaron presuntas sustancias ilícitas.

Ambos sitios fueron desalojados y resguardados con sellos oficiales de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. En la colonia Xaman Kah, donde se realizó el operativo mencionado de Kantunilkín, se cateo el establecimiento denominado “Delicious Bar”.

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Al amparo de la oscuridad, unidades de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) establecieron perímetros de seguridad, restringiendo el paso vehicular y peatonal.

A pesar de la confirmación de los aseguramientos de droga en los domicilios particulares, los resultados finales sobre detenidos u otros objetos decomisados en los locales comerciales (incluyendo el bar y un local en San Ángel) permanecen bajo reserva por parte de las autoridades ministeriales.

Esta falta de detenidos durante los operativos genera desconfianza entre las dependencias, ya que en todos los cateos realizados en Kantunilkín y San Ángel no se han tenido detenidos y las instancias han sido acusadas de fabricar delitos y expedientes, para detener a personas supuestamente inocentes sin agarrar a los verdaderos culpables.