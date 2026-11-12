Recuerdan en la conferencia mañanera a Beatriz Peniche, la yucateca que fue una de las primeras diputadas de México

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó la sección “Mujeres en la Historia” a Beatriz Peniche Barrera, maestra, periodista, poeta y feminista yucateca que en 1923 se convirtió en una de las primeras mujeres electas como diputadas en México.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 12 de noviembre, Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, presentó una semblanza de la trayectoria política y literaria de Peniche, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Libro, que coincide con el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz.

¿Quién fue Beatriz Peniche Barrera, una de las primeras diputadas de México?

Beatriz Peniche Barrera nació el 7 de noviembre de 1893 en Mérida, Yucatán. Estudió en el Instituto Literario de Niñas, vinculado con la educadora Rita Cetina Gutiérrez, y obtuvo su título de maestra en 1913.

En 1916 participó en la organización del Primer Congreso Feminista de Yucatán, donde se discutieron temas relacionados con la educación, los derechos de las mujeres y su participación en la vida pública.

Posteriormente, se incorporó al Partido Socialista del Sureste y colaboró con Elvia Carrillo Puerto en la promoción de los derechos políticos de las mujeres.

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En noviembre de 1923 fue electa diputada local en Yucatán, junto con Elvia Carrillo Puerto y Raquel Dzib Cicero, hecho que representó un precedente para la participación femenina en los congresos mexicanos.

Sin embargo, el asesinato del gobernador Felipe Carrillo Puerto, ocurrido el 3 de enero de 1924, afectó el proyecto político que había permitido su elección.

¿Cuál fue el legado de Beatriz Peniche en la lucha por los derechos de las mujeres?

Además de su participación política, Peniche desarrolló una trayectoria periodística y literaria enfocada en la igualdad y el reconocimiento de los derechos femeninos.

Fundó la Sociedad Literaria Femenina Juana de Asbaje y participó en la creación del Diario del Sureste. Su obra poética quedó reunida en el libro Lámpara encendida.

Durante la presentación, Juárez Pérez destacó que Peniche defendió una sociedad sin desigualdades ni condiciones de inferioridad para las mujeres.

La escritora y sufragista falleció el 27 de noviembre de 1976 en Mérida, Yucatán, después de una trayectoria vinculada con la educación, la literatura y la participación política femenina en México.

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