Una mujer de aproximadamente 74 años falleció durante un vuelo comercial que despegó del Aeropuerto Internacional de Cancún con destino a Monterrey, luego de presentar una emergencia médica cuando la aeronave se encontraba en pleno trayecto, por lo que el piloto realizó un aterrizaje de emergencia en Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, la pasajera comenzó a presentar complicaciones de salud durante el vuelo, lo que llevó a la tripulación a solicitar apoyo médico y modificar la ruta para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tampico.

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Tras el aterrizaje, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron para atender a la mujer; sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La aeronave de VivaAerobus, que cubría la ruta Cancún-Monterrey, tuvo que interrumpir su trayecto para permitir la atención de la emergencia.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento, aunque algunas versiones periodísticas señalaron que la mujer habría presentado un posible paro cardíaco.

El caso generó movilización de los servicios de emergencia en la terminal aérea de Tampico, mientras se realizaban los procedimientos correspondientes tras el fallecimiento de la pasajera.