La mañana de este jueves fueron desplegados 26 elementos de distintas corporaciones de seguridad en la zona arqueológica de Tulum y el Parque del Jaguar, como parte de un operativo que busca reforzar la vigilancia, mantener el orden y garantizar la seguridad de los visitantes ante el inicio de la temporada alta turística.

En el dispositivo participan autoridades de los tres órdenes de gobierno que realizan recorridos de vigilancia.

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También se supervisará que los prestadores de servicios turísticos y los responsables de los estacionamientos operen conforme a los permisos otorgados por las autoridades municipales, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones correspondientes.

El despliegue contempla una mayor presencia de elementos de seguridad en los alrededores del Parque del Jaguar y la zona arqueológica, donde se busca mantener condiciones de tranquilidad tanto para los habitantes como para los turistas que visitan este destino durante el próximo periodo vacacional.