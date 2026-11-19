La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que el Gobierno de México no cuenta hasta ahora con información que permita confirmar que el crimen organizado esté detrás de las caravanas migrantes que atraviesan territorio mexicano.

La declaración se produjo durante la conferencia matutina de este jueves 19 de noviembre en Palacio Nacional, luego de que fuera cuestionada sobre los señalamientos del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien aseguró que cárteles y grupos criminales se aprovechan de personas que intentan llegar a la frontera estadounidense.

Segob detecta organización y posibles negocios detrás de caravanas

Rodríguez explicó que las autoridades mexicanas sí han identificado casos en los que las caravanas cuentan con estructuras de organización encabezadas por personas que incluso tienen relación con líneas de autobuses.

“Más que del crimen organizado en sí, que no tengo en este momento los datos, lo que sí vemos es un negocio”, señaló.

La titular de Gobernación indicó que estas actividades pueden presentarse bajo distintas fachadas y sostuvo que, cuando las investigaciones permiten identificar tráfico de personas, las autoridades actúan contra los responsables.

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México continuará detenciones por tráfico de personas

Rosa Icela Rodríguez aseguró que el Gabinete de Seguridad mantiene vigilancia sobre este tipo de delitos y afirmó que México ha detenido y continuará deteniendo a quienes sean identificados como integrantes de redes dedicadas al tráfico de personas.

Mullin había declarado un día antes ante el Congreso estadounidense que los cárteles utilizan las caravanas para obtener dinero de migrantes y advirtió que quienes intenten ingresar irregularmente a Estados Unidos no podrán hacerlo. También destacó la cooperación que mantiene Washington con México en materia migratoria.

México defiende atención migratoria con derechos humanos

La secretaria sostuvo que la política mexicana mantiene como principio la atención a la migración con respeto a los derechos humanos y sin violencia.

Añadió que existe cooperación con Estados Unidos y con países de Centroamérica, pero definió esa relación como una coordinación basada en la responsabilidad compartida, no en la subordinación.

Previamente, Rodríguez también informó que mediante el programa México te Abraza el Gobierno federal recibe y acompaña a mexicanos repatriados desde Estados Unidos, con atención del Instituto Nacional de Migración y servicios durante su regreso al país.

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