Los habitantes de diez municipios de Yucatán cuentan con nuevos consultorios de atención primaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), donde se ofrecen consultas médicas gratuitas, sin necesidad de cita previa, así como medicamentos básicos y seguimiento de enfermedades crónicas.

Las unidades se distribuyen en Dzilam González, Buctzotz, Espita, Panabá, Umán, Acanceh, Tixpéhual, Hunucmá, Tixméhuac y Sotuta, con el propósito de acercar los servicios de salud a localidades donde la población enfrenta dificultades para acceder oportunamente a la atención médica.

El director general del Issste, Martí Batres Guadarrama, informó que los consultorios ya fueron instalados como parte de una estrategia nacional para ampliar la cobertura médica de primer nivel, especialmente en regiones con presencia de comunidades indígenas.

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Los espacios disponen de personal médico, áreas de exploración, equipamiento y medicamentos del cuadro básico. Su funcionamiento busca atender padecimientos frecuentes que no requieren necesariamente una consulta especializada u hospitalización.

Entre los problemas de salud que podrán revisarse se encuentran las infecciones respiratorias, molestias gastrointestinales y otros padecimientos comunes.

También se ofrecerá seguimiento a personas con diabetes e hipertensión, enfermedades que requieren consultas periódicas para vigilar su evolución y mantener la continuidad de los tratamientos.

Presencia en seis regiones

La mayor concentración de nuevos consultorios se encuentra en el Noreste y Noroeste de Yucatán, con tres unidades en cada región.

En el Noreste están ubicados en Buctzotz, Espita y Panabá, mientras que en el Noroeste corresponden a Umán, Acanceh y Tixpéhual.

Los cuatro restantes se distribuyen entre Dzilam González, en el Litoral Centro; Hunucmá, en el Poniente; Tixméhuac, en el Sur, y Sotuta, en el Oriente.

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Esta distribución permitirá acercar los servicios médicos a distintas zonas del estado sin concentrarlos exclusivamente en Mérida.

La atención sin cita previa pretende facilitar las consultas de personas que presentan molestias repentinas y necesitan una valoración médica oportuna.

No obstante, el ISSSTE no precisó en el anuncio los domicilios, horarios de funcionamiento ni la cantidad de profesionales asignados a cada consultorio, información necesaria para que los habitantes puedan localizar y utilizar los servicios.

Avanza atención universal

La instalación forma parte de la estrategia federal de atención primaria que contempla incorporar 500 consultorios del Issste al Servicio Universal de Salud durante el sexenio.

En una primera etapa, los servicios anunciados en Yucatán están dirigidos a derechohabientes del instituto. La estrategia nacional prevé ampliar el acceso independientemente de la afiliación a partir de enero del 2027.

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Esta diferencia es relevante porque la apertura de los nuevos espacios no debe interpretarse automáticamente como disponibilidad irrestricta de todos los servicios médicos para cualquier persona.

Batres Guadarrama explicó que la expansión también comprende entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.