Con la tradicional bajada de la imagen de Cristo Rey, la comisaría de Kancab dio inicio a las actividades previas a su fiesta patronal, que durante noviembre reúne a las familias de la comunidad en torno a la fe y las costumbres de la región.

Con alegría y devoción, habitantes participaron en este acto religioso que marca el comienzo de los festejos en honor al santo patrono, cuyas actividades se desarrollarán a lo largo de esta semana.

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El padre Felipe Canul Cervantes informó que el programa comenzó con el gremio dedicado a los niños y las niñas, quienes participaron en la celebración de la eucaristía en acción de gracias por las infancias de la comunidad.

El sacerdote invitó a las familias a sumarse a las actividades religiosas y populares que se realizarán durante estos días, así como a compartir los momentos de convivencia que forman parte de esta tradición.

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“A lo largo de la semana continuaremos con diversas actividades, a las que les invitamos cordialmente a participar en familia”, expresó.

Asimismo, convocó a los habitantes a celebrar en honor a Cristo Rey y fortalecer su fe mediante estas festividades, en las que también se espera la participación de visitantes de comunidades cercanas.

Como parte del programa se contemplan gremios, corridas de toros y bailes populares, entre otras actividades que permitirán a las familias disfrutar de la celebración y mantener vivas las tradiciones de Kancab.