Las investigaciones del derrumbe que se registró en el interior de una obra en construcción en la zona de Costa Mujeres, señalaron que pudo tratarse de un deslave dentro de una excavación, con lo que el material atrapó a dos empleados y posteriormente uno de estos murió en el Hospital General.

Uno de los obreros que sobrevivió a este accidente laboral dijo a los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encontraba “cimbrando” en el interior de una excavación de 5 metros de profundidad aproximadamente, cuando otro compañero gritó y con esto, vio cómo empezó a caer la arena dentro de la construcción.

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De acuerdo con este testimonio, dos obreros fueron atrapados por la arena, uno quedó completamente enterrado y el otro con medio cuerpo debajo de ese material. Ambos fueron rescatados por varios trabajadores para su posterior traslado a diferentes hospitales.

Los hechos ocurrieron en el interior de una construcción en el hotel Riu Quintana Roo, ubicado en la carretera a Costa Mujeres, en un área de condominios, donde los obreros estaban instalando una estructura de madera, conocida como cimbra, en el interior de una excavación, como parte de los preparativos para un posterior colado de una estructura de cemento.

Un trabajador relató que realizaban labores de cimbrado cuando comenzó a caer la arena dentro de la excavación / Especial

Uno de los trabajadores perdió la vida momentos después de su ingreso en el Hospital General, en donde fue identificado con el nombre Venancio, quien contaba con 27 años y era originario de Chiapas.

Uno de sus compañeros proporcionó esos datos en el nosocomio y señaló que sus familiares ya venían en camino, procedentes de ese estado, para hacerse cargo de los trámites funerarios.

En este caso, el obrero fue trasladado en una ambulancia particular al Hospital General, en donde los paramédicos lo ingresaron en estado de gravedad, mientras le realizaban maniobras de Reanimación Cardiopulmonar, (RCP), pero no reaccionó y posteriormente, los médicos confirmaron su deceso.

En el mismo hospital, un compañero de trabajo del ahora occiso explicó a los agentes de la Policía de Investigación que los hechos ocurrieron en el interior de una excavación de 4 metros de largo por 4 metros de ancho, aproximadamente.

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En este punto, seis obreros se encontraban laborando a cinco metros de profundidad, cuando ocurrió el deslave de la arena compactada en los costados, lo cual sepultó a uno de éstos y el otro fue cubierto parcialmente por este material.

El compañero del ahora occiso mencionó a los agentes ministeriales que la persona que terminó enterrada en la arena, sufrió también el fuerte golpe de una piedra que le cayó encima.

Después de ser sacados de la arena, los dos obreros fueron trasladados en diferentes ambulancias. Uno de ellos murió en el Hospital General y en tanto, el lesionado, de nombre Nicolás, de 26 años, continúa recibiendo atención médica en la clínica del Seguro Social de la avenida Cobá.