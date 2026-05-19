Derrumbe en hotel Riu de Cancún moviliza a autoridades y genera pánico; se reportan al menos dos trabajadores heridos

El derrumbe de una estructura en el hotel Riu Península, actualmente cerrado por remodelación, generó la movilización de cuerpos de rescate y autoridades la noche de este martes en el kilómetro 6 del Boulevard Kukulcán. De manera extraoficial, trascendió que al menos un trabajador perdió la vida. Sin embargo, Protección Civil informó que solo fueron dos trabajadores lesionados, uno de estos fue llevado al Hospital Galenia para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas; sin embargo, fue hasta aproximadamente las 20:30 cuando se emitió el reporte a través del número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Turística y personal de Protección Civil. Minutos antes del arribo de las autoridades, una ambulancia del hospital Galenia ingresó al hotel para trasladar al lesionado identificado como Irving “N” de 36 años.

Posteriormente, al sitio también acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. De acuerdo con información preliminar, personal de seguridad del hotel Río Península intentó impedir inicialmente el acceso de las autoridades. Fue hasta que Protección Civil clausuró el inmueble cuando se permitió el ingreso de los cuerpos de emergencia.

En el interior del área de construcción fueron localizados los indicios donde ocurrió el accidente. Joaquín Marrufo, coordinador operativo de Protección Civil, declaró que los trabajadores estaban colando una losa de concreto de dos por 10 de metros a una altura de seis metros.

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El funcionario explicó que, la estructura estaba mal armada, por lo que se colapsó por el peso cayendo desde esa altura. Por lo que la zona quedó acordonada por elementos de la Policía Turística, en calidad de primeros respondientes.

Asimismo, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos iniciaron las diligencias para marcar indicios y la Policía Ministerial se encargó de las averiguaciones preliminares.

Las autoridades ministeriales realizarán las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió el accidente y verificar si los trabajadores contaban con el equipo de seguridad adecuado. Por su parte, la Dirección Municipal de Protección Civil aplicará las sanciones administrativas correspondientes, debido a que el reporte a las autoridades se realizó más de una hora después del colapso.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. Será la Fiscalía General del Estado la encargada de continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.