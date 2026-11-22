Un hombre presuntamente en situación de calle fue localizado sin vida la mañana de este domingo en las inmediaciones del Cotolengo, en Mérida, luego de que elementos policiacos lo encontraran recostado debajo de un árbol, sin responder a ningún estímulo.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia, cuando los agentes observaron al hombre inmóvil y se acercaron para verificar su estado. Al revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

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De acuerdo con vecinos del sector, el fallecido era conocido en la zona porque acostumbraba recolectar envases de plástico PET y utilizaba ese punto como lugar de descanso.

Tras confirmar el deceso, los policías acordonaron el área para preservar el sitio, mientras esperaban la llegada del personal del Servicio Médico Forense (Semefo), encargado de realizar las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

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Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido revelada y tampoco se han establecido las causas de su muerte. Será mediante los procedimientos correspondientes que las autoridades determinen qué ocurrió.