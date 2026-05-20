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Quintana Roo / Sucesos

Identifican a obrero fallecido en derrumbe del hotel Riu en Cancún

El trabajador Irving, de 36 años, perdió la vida luego del colapso de una estructura durante labores de colado de concreto en el hotel Riu Península, en la zona hotelera de Cancún.

Por Leonardo Chacón

20 de may de 2026

1 min

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Protección Civil estatal informó que la estructura no estaba correctamente armada y cedió ante el peso del concreto
Protección Civil estatal informó que la estructura no estaba correctamente armada y cedió ante el peso del concreto / Especial

El trabajador del hotel Riu Península, que perdió la vida tras colapsarse una estructura que estaban colando con concreto, fue identificado como Irving de 36 años.

Las autoridades declararon que no hubo más víctimas. La tarde de este martes se informó sobre este hecho, en el hotel en remodelación ubicado en el kilómetro 6 de la zona hotelera.

Los cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender el llamado.

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Más de una hora después del accidente, personal del hotel pidió ayuda a las autoridades a través del 911, para eso paramédicos de la empresa Galenia ya habían retirado el cuerpo de Irving, quien ya no tenía vida cuando llegó al hospital, indicó la coordinación Estatal de Protección Civil.

Joaquín Marrufo coordinador de Protección Civil declaró que fueron alrededor de 20 metros cuadrados los que colapsaron porque la estructura no estaba bien armada y no aguantó el peso del concreto.

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