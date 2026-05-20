Identifican a obrero fallecido en derrumbe del hotel Riu en Cancún

El trabajador del hotel Riu Península, que perdió la vida tras colapsarse una estructura que estaban colando con concreto, fue identificado como Irving de 36 años.

Las autoridades declararon que no hubo más víctimas. La tarde de este martes se informó sobre este hecho, en el hotel en remodelación ubicado en el kilómetro 6 de la zona hotelera.

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Más de una hora después del accidente, personal del hotel pidió ayuda a las autoridades a través del 911, para eso paramédicos de la empresa Galenia ya habían retirado el cuerpo de Irving, quien ya no tenía vida cuando llegó al hospital, indicó la coordinación Estatal de Protección Civil.

Joaquín Marrufo coordinador de Protección Civil declaró que fueron alrededor de 20 metros cuadrados los que colapsaron porque la estructura no estaba bien armada y no aguantó el peso del concreto.