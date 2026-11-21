Una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas tras el derrumbe de una losa que era colada en una obra de construcción del hotel Riu, ubicado en la zona de Costa Mujeres, en el municipio de Isla Mujeres. El accidente ocurrió la mañana de este sábado y provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, personal de Protección Civil y autoridades de los tres niveles de gobierno.

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De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró cuando varios trabajadores realizaban labores de colado de una losa, presuntamente correspondiente a la estructura de una cisterna. Durante los trabajos, las cimbras que sostenían el concreto aparentemente no soportaron el peso de la mezcla, por lo que cedieron y ocasionaron que la estructura se viniera abajo desde varios metros de altura.

El desplome tomó por sorpresa a los obreros que se encontraban en el área de trabajo, quienes, al percatarse de lo ocurrido, solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911. El reporte fue recibido por operadores del Complejo de Seguridad C5, desde donde se activaron los protocolos de atención y se coordinó el envío de unidades de rescate.

Tres trabajadores fueron trasladados al Hospital General; uno de ellos murió en el área de urgencias

Minutos después arribaron elementos del cuerpo de Bomberos, Protección Civil y paramédicos, quienes comenzaron las labores de auxilio y valoración de los trabajadores afectados. En total, tres personas recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas de emergencia al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después se confirmó que uno de los trabajadores perdió la vida cuando se encontraba en el área de urgencias. Los otros dos lesionados quedaron bajo atención médica, sin que hasta el momento se precisara la gravedad de sus heridas.

Tras lo ocurrido, personal de Protección Civil de Isla Mujeres procedió a la clausura de la obra como medida preventiva, mientras se llevan a cabo las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentra el estado de las cimbras utilizadas durante el colado, así como las condiciones de seguridad bajo las cuales se desarrollaban los trabajos.

Protección Civil clausuró la obra y la Fiscalía inició las diligencias para esclarecer el accidente.

Por su parte, agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes. Una vez concluidos los procedimientos, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Las autoridades deberán establecer si el derrumbe estuvo relacionado con una falla en los soportes de la estructura, deficiencias en los materiales o algún otro factor que pudiera haber contribuido al accidente, además de deslindar las responsabilidades correspondientes.

JGH