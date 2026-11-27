Un hombre identificado como Jorge Alberto Carrillo García fue sentenciado a 15 años de prisión por intentar asesinar a una mujer a quien atacó con ácido muriático en el rostro y la espalda, luego de que ella se negara a subir a su motocicleta en Cancún.

Los hechos ocurrieron el 12 de junio de 2025, cuando la víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva, esperaba transporte público en un paradero de combis ubicado en Multiplaza Kabah. En ese lugar, Carrillo García llegó a bordo de una motocicleta y le pidió que subiera, pero la mujer se negó y abordó una unidad de transporte público.

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Antes de que la combi avanzara, el hombre le gritó que la vería en el Mercado 23 y comenzó a seguirla. Cuando la unidad llegó a una parada sobre la avenida Tulum, la víctima descendió y observó que su agresor estacionaba la motocicleta.

Momentos después, Jorge Alberto Carrillo García se acercó a ella y, tras una discusión, sacó de su mochila una botella con ácido muriático y arrojó el líquido directamente contra su rostro y espalda. Posteriormente, huyó del lugar y abandonó la motocicleta.

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Durante la agresión, el hombre insultó y amenazó de muerte a la mujer frente a varias personas que presenciaron lo ocurrido.

Por estos hechos, fue condenado a 15 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Además, deberá pagar 113 mil 140 pesos por concepto de reparación del daño material.