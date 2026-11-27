La Fuerza Aérea de Estados Unidos sufrió una intrusión informática en Cloud One, su principal plataforma de computación en la nube, que podría comprometer información militar relacionada con operaciones tácticas, personal y logística, según reveló la agencia Reuters este viernes 27 de noviembre de 2026.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el incidente, la vulneración fue detectada durante trabajos de actualización realizados aproximadamente un mes atrás.

Tras identificar la intrusión, las autoridades estadounidenses recurrieron al Comando Cibernético de las Fuerzas Armadas para evaluar los posibles daños y determinar el alcance del acceso no autorizado.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables y no se ha confirmado el robo de información confidencial.

¿Qué es Cloud One, la plataforma militar hackeada en Estados Unidos?

Cloud One es una infraestructura tecnológica puesta en marcha en 2017 para alojar y administrar aplicaciones utilizadas por la Fuerza Aérea estadounidense.

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El sistema integra servicios de Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet, y permite gestionar información relacionada con personal, mantenimiento, logística y operaciones militares.

Entre sus aplicaciones se encuentran herramientas que procesan datos de radares de defensa aérea y sistemas que permiten dar seguimiento a bombas y misiles en más de 200 instalaciones militares estadounidenses alrededor del mundo.

Hackers habrían accedido a información sobre aeronaves militares

Según Reuters, los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad informática para ingresar al denominado plano de control de Cloud One, desde donde se administran distintas funciones de la plataforma.

Este acceso podría permitir, en teoría, consultar información sobre el estado operativo de aeronaves militares y los movimientos de piezas de repuesto.

Sin embargo, no se ha determinado si los responsables consultaron esos datos o lograron sustraer información sensible.

Las fuentes también reportaron interrupciones en las actualizaciones de aplicaciones, suspensión de procesos de migración tecnológica y revocación de privilegios de administrador para determinados usuarios.

Exclusive: Hackers have breached the US Air Force's flagship cloud computing platform, three people familiar with the matter told Reuters, in a development that could jeopardize a vast swathe of sensitive tactical, personnel and logistics data https://t.co/hUsMqz1B7n — Reuters (@Reuters) November 27, 2026

¿Qué respondió la Fuerza Aérea de Estados Unidos?

Ante las consultas de Reuters, las autoridades militares estadounidenses evitaron proporcionar detalles sobre las vulnerabilidades y el estado operativo de sus sistemas.

No obstante, señalaron que mantienen medidas de seguridad destinadas a proteger la información, las plataformas tecnológicas y las capacidades operativas de la institución.

La investigación continúa para establecer el alcance de la intrusión y determinar si los atacantes consiguieron acceder a información militar confidencial.

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