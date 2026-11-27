Durante la próxima temporada alta de invierno, Playa Norte podría contar con 50 por ciento menos superficie de arena, al pasar de 32 mil a 16 mil metros cuadrados respecto al año pasado, según estimaciones de guardavidas públicos y privados. El deterioro se agravó por las mareas altas registradas durante tres días de esta semana, aunadas a los vientos del norte provocados por el Frente Frío 6 de la temporada.

Sobre el tema, un funcionario de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) reconoció que el panorama es complicado y podría empeorar cuando comience el periodo vacacional de diciembre, dentro de tres semanas. Dijo desconocer si esta situación motivará la instalación de un comité interinstitucional de análisis, como solicitan varios empresarios de la zona para frenar el desgaste del litoral.

En su momento, los representantes de establecimientos de hospedaje de Playa Norte, Ricardo Pérez y Joaquín Ríos, solicitaron que la problemática ambiental sea atendida a nivel ejecutivo, debido a que los más de 300 metros de geotubos colocados después del paso del Huracán “Wilma”, en el 2005, ya colapsaron y requieren ser sustituidos, recordó Miguel Cahuich, directivo de uno de los negocios.

De acuerdo con trabajadores de la Zofemat, el mayor daño se concentra en la desembocadura de la calle Guerrero, donde se ubica el restaurante Palapas, de la familia Briceño. Durante la tarde de ayer, el agua de mar alcanzaba la mitad del establecimiento. Aunque se trata de un fenómeno cíclico, esta vez tuvo mayor intensidad por las mareas elevadas de los días 23, 24 y 25 de noviembre, combinadas con los vientos del Frente Frío 6, que generaron oleaje más fuerte.

Por otra parte, los más de 30 metros de franja arenosa ubicados fuera de los 20 metros de zona federal, en la desembocadura de la calle Carlos Lazo, desaparecieron con el avance del mar. La arena ya se encuentra dentro del espacio concesionado, según trabajadores de los establecimientos cercanos.

Los empresarios temen que el océano continúe avanzando tierra adentro; sin embargo, consideran que las palmeras y otros árboles sembrados cumplen una función importante de contención, al igual que las estructuras de madera instaladas por los concesionarios de la zona federal. No obstante, consideran fundamental retomar un programa integral de protección para Playa Norte, similar al aplicado en el 2006, mediante la coordinación de los tres órdenes de Gobierno en materia ambiental.

Este destino recibe alrededor de 4 millones de bañistas al año, pero en el 2027 esa cifra podría disminuir debido a la reducción de la superficie arenosa, que prácticamente quedaría a la mitad de la extensión registrada el año pasado, al pasar de 32 mil a unos 16 mil metros cuadrados. Como alternativa, la isla cuenta con Playa Centro, que dispone de aproximadamente 23 mil metros cuadrados y cuya extensión aumentó paradójicamente cerca del 30 por ciento durante la última década, según estimaciones del personal de Protección Civil.