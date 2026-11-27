La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alertó sobre la posible caída de nieve o aguanieve en 12 entidades del país, incluida la Ciudad de México y el Estado de México, debido a los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada.

A través de su cuenta de X, este viernes 27 de noviembre de 2026, la mandataria compartió el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que advierte sobre bajas temperaturas y condiciones para precipitaciones invernales en regiones del centro y occidente del territorio nacional.

Sheinbaum también informó que las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -10 grados Celsius en las zonas serranas de Durango y Chihuahua, por lo que pidió a la población mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil.

¿En qué estados podría caer nieve o aguanieve este viernes 27 de noviembre?

De acuerdo con el pronóstico difundido por la presidenta, existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Durante la noche, estas condiciones podrían extenderse a regiones ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

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El aviso no significa que nevará en todas las localidades de estas entidades, ya que el pronóstico se concentra en zonas montañosas y de mayor altitud.

Sheinbaum pide extremar precauciones por primera tormenta invernal

La mandataria recomendó a la población abrigarse adecuadamente ante el descenso de las temperaturas y mantenerse atenta a los avisos meteorológicos.

"Es importante extremar precauciones, abrigarnos y atender las recomendaciones de autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado", señaló Sheinbaum en su publicación.

Debido a la primera tormenta invernal, este viernes habrá caída de nieve o aguanieve en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Las afectaciones alcanzarán entidades del centro y occidente del país; se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados en la sierra de Durango y Chihuahua. Es importante extremar precauciones, abrigarnos y atender las recomendaciones de autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 27, 2026

La primera tormenta invernal mantiene condiciones de frío en diversas regiones del país, particularmente en zonas serranas.

Las autoridades recomendaron prestar atención a los pronósticos oficiales y adoptar medidas preventivas ante las bajas temperaturas y la posible presencia de nieve o aguanieve durante las próximas horas.

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