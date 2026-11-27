En Campeche, mil 863 personas reciben actualmente tratamiento contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en los dos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), aunque la cifra de campechanos con esta enfermedad podría ser mayor debido a la llamada “cifra negra”, integrada por quienes son portadores del virus y todavía desconocen su condición.

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, la Secretaría de Salud (SSA) del Estado informó que durante 2026 se han identificado 116 nuevos casos y que realiza alrededor de 20 mil pruebas de detección cada año, mediante jornadas en escuelas, centros laborales y distintos espacios donde se busca acercar los servicios a la población. Aunque actualmente Campeche ocupa el lugar 14 nacional por incidencia y desde 2025 dejó de figurar entre las primeras cinco entidades, la disminución no significa que deban reducirse los esfuerzos de prevención y búsqueda intencionada de casos.

El secretario estatal de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra, señaló que el objetivo es detectar oportunamente a las personas infectadas para incorporarlas al tratamiento antes de que desarrollen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), además de prevenir nuevos contagios. Precisó que los dos CAPASITS, ubicados en Campeche y Ciudad del Carmen, cuentan con tratamiento antirretroviral garantizado para las personas que viven con VIH y carecen de seguridad social, así como medicamentos de profilaxis preexposición (PrEP) y posexposición (PEP), destinados a reducir el riesgo de infección.

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Sobre la infraestructura, anunció la rehabilitación integral del CAPASITS de Ciudad del Carmen, cuyas instalaciones no recibían atención desde hace más de 10 años. La intervención representa una inversión superior a cinco millones de pesos en infraestructura, mientras que para 2027 se proyecta ampliar también las instalaciones del centro de la capital. Destacó, además, la incorporación del infectólogo Marcos Arturo Alonso Burgos, quien lleva dos meses colaborando en la atención de casos complejos y el fortalecimiento de las estrategias terapéuticas. Los servicios de detección, atención y seguimiento de cargas virales son gratuitos para la población sin seguridad social.

El secretario aseguró que existe un abasto del 100 por ciento de medicamentos antirretrovirales y recursos garantizados para cubrir los tratamientos durante el cierre de 2026 y todo 2027, incluidos los esquemas PrEP y PEP. Entre los principales retos mencionó incrementar las detecciones tempranas y evitar la transmisión vertical del VIH, es decir, de madres a hijos. También reiteró que la política de los centros es de cero rechazo y convocó a la población a realizarse pruebas ante cualquier duda o situación de riesgo.

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IV FORO ESTATAL DE VIH

Durante el IV Foro Estatal de VIH, denominado “Hablemos de la prevención y los derechos humanos de las personas que viven con VIH”, la Secretaría de Inclusión (SEIN) presentó la Cartilla de Derechos Humanos para las personas que viven con VIH, elaborada en colaboración con instituciones y organizaciones civiles. El encargado de despacho de la dependencia, Diego Herrera, alertó que el estigma, los prejuicios y la desinformación continúan siendo obstáculos para el acceso a los servicios y el ejercicio pleno de sus derechos, por lo que llamó a construir una sociedad incluyente, donde vivir con VIH no sea motivo de discriminación, violencia o exclusión.