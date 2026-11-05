Líder del Cártel Nuevo Imperio cae abatido en operativo de la SSPC en el Estado de México

A través de una publicación en redes sociales, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que elementos de su dependencia fueron agredidos con disparos de armas de fuego.

De acuerdo con la información proporcionada por García Harfuch, los hechos tuvieron lugar en el Estado de México, en donde los efectivos se encontraban realizando un operativo para cumplir una orden de aprehensión contra Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “el Lic” identificado como líder y fundador del “Cártel Nuevo Imperio”.

El sujeto señalado, acusado por delincuencia organizada e investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá, durante el enfrentamiento perdió la vida. El Cártel Nuevo Imperio tendría operaciones en el Estado de México, Morelos y Ciudad de México.

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“El 19 de noviembre de 2025 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señaló por brindar protección en México a Ryan James Wedding y utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización criminal”.

“Las investigaciones lo señalan como el autor intelectual de el homicidio de nuestro compañero Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024. No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país”, destacó el Secretario de Seguridad en su publicación.