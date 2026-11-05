Presunto acoso a un menor desata riña en los baños de Soriana Aviación; padre e hijo golpean a un hombre

Una fuerte movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva se registró en las inmediaciones del centro comercial Soriana Aviación, luego de que se reportara un presunto caso de acoso sexual al interior de los baños de caballeros.

El incidente generó preocupación entre clientes y trabajadores del establecimiento, debido a que se señalaba que un menor de edad habría sido víctima de un comportamiento inapropiado por parte de un hombre que se encontraba en el mismo lugar.

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De acuerdo con los primeros datos recabados, los hechos ocurrieron cuando el menor ingresó a los sanitarios para realizar sus necesidades fisiológicas. En ese momento, presuntamente habría notado que otro masculino le hacía algunas gesticulaciones que le parecieron extrañas e incómodas, situación que provocó su molestia y dio origen a un enfrentamiento dentro de las instalaciones.

Ante lo que consideró una conducta inapropiada, el menor habría reaccionado golpeando al hombre, para posteriormente salir de los baños y comunicarle lo sucedido a su padre. Al enterarse de la situación, el adulto acudió al lugar para intervenir y, al encontrarse con el señalado, presuntamente comenzó a agredirlo físicamente, propinándole varios golpes en el rostro.

Padre e hijo agredieron al presunto acosador, golpeándolo en el rostro. / Por Esto.

La situación terminó convirtiéndose en una riña dentro de los sanitarios, donde el hombre señalado por el presunto comportamiento hacia el menor recibió golpes por parte de ambos.

Los hechos fueron reportados a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Estatal Preventiva se trasladaron hasta el centro comercial para atender la emergencia y verificar lo que estaba ocurriendo.

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A su llegada, los agentes se entrevistaron con los involucrados y conocieron las versiones iniciales sobre el motivo de la confrontación. Después de controlar la situación, los policías procedieron al aseguramiento del hombre señalado por el presunto acoso, quien fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado para que rindiera su declaración y se iniciaran las diligencias correspondientes.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido con precisión qué ocurrió dentro de los baños, ya que no existe una confirmación oficial sobre si hubo tocamientos, contacto físico o alguna otra conducta de índole sexual, o si el señalamiento se limita a las gesticulaciones que el menor aseguró haber observado. Por ello, será necesario que las partes involucradas presenten sus respectivas declaraciones y denuncias para que las autoridades ministeriales puedan esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se ha establecido con precisión qué ocurrió dentro de los baños. / Por Esto.

Finalmente, tanto el hombre señalado como el menor y su padre deberán aportar sus testimonios ante la autoridad correspondiente, a fin de integrar la investigación y determinar cómo sucedieron realmente los acontecimientos. La Fiscalía será la encargada de establecer si existió alguna conducta constitutiva de delito, así como de deslindar responsabilidades por la agresión física ocurrida dentro del establecimiento comercial.

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