Admite Ayuntamiento crisis de agua en colonias de Campeche

El Ayuntamiento de Campeche reconoció que enfrenta problemas para suministrar agua potable en diversas colonias de la ciudad, entre ellas la 20 de Noviembre, cuyos habitantes llevan al menos una semana sin recibir el vital líquido, por lo que corresponde al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) atender la situación.

El secretario del Ayuntamiento, Vicente Cruz Ramírez, admitió que todavía existen dificultades de suministro en algunos sectores de la ciudad debido a la falta de un mayor volumen de agua. Respecto a las quejas de los vecinos, quienes reportaron varios días sin el servicio, el funcionario señaló que desconoce las causas específicas del desabasto en esa zona, por lo que solicitarán información al organismo para conocer qué ocurre y cuáles son las acciones necesarias para restablecer el suministro.

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“En el 20 de Noviembre tendríamos que checarlo con Smapac para ver qué está pasando ahí, pero siempre se ha atendido puntualmente la situación del agua”, expresó Cruz Ramírez, sin precisar cuándo podría quedar resuelto el problema que afecta a las familias de esa colonia.

Reconoció que, aunque el Ayuntamiento ha realizado inversiones en infraestructura hidráulica, todavía hay sectores donde se presentan dificultades para garantizar el abastecimiento. Explicó que uno de los principales problemas es la necesidad de contar con un mayor volumen de agua por segundo, pues la cantidad disponible actualmente resulta limitada ante las necesidades de la población.

Como parte de las obras realizadas, mencionó los trabajos en las zonas de Bellavista y Santa Lucía, donde se construyó infraestructura hidráulica con el propósito de mejorar la distribución del líquido y avanzar hacia un servicio continuo, sin depender del sistema de tandeo.

También destacó la obra que comprende desde la avenida López Portillo hasta la zona de la escuela del Instituto Campechano, infraestructura que, de acuerdo con el funcionario, permitirá contar con mayor capacidad de distribución cuando entre en operación el acueducto de Hobomó.

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El proyecto estatal continúa sin funcionar, pese a la importancia que representa para resolver los problemas de abastecimiento en la capital. Cruz Ramírez señaló que se trata de una obra iniciada durante la administración estatal anterior y que, por razones que no detalló, no ha cumplido con su objetivo, aunque aseguró que actualmente recibe trabajos de rehabilitación.

Otro factor que podría agravar la situación es el crecimiento habitacional, particularmente por la construcción de nuevas viviendas de los programas de Bienestar y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Señaló que los desarrollos solicitan los permisos correspondientes al Ayuntamiento, pero advirtió que el volumen actual de agua está destinado a cubrir las necesidades de la población.

Explicó que, si aumenta el número de viviendas sin que exista una mayor disponibilidad del líquido, la presión en la red de distribución podría disminuir y generar dificultades para abastecer a más familias.