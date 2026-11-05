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Pronostican tarde muy calurosa en Yucatán este jueves; temperatura máxima llegará a los 37 grados

La circulación de alta presión favorecerá condiciones de buen tiempo durante gran parte del día, aunque el ingreso de humedad podría ocasionar algunas lluvias al finalizar la tarde.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

5 de nov de 2026

1 min

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Procivy prevé cielo soleado, calor intenso y lluvias ligeras aisladas en Yucatán
Procivy prevé cielo soleado, calor intenso y lluvias ligeras aisladas en Yucatán / Por Esto!

Yucatán tendrá una jornada de cielo mayormente soleado y temperaturas de hasta 37 °C en municipios del interior, con posibilidad de lluvias ligeras aisladas al finalizar la tarde, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, la circulación de un sistema de alta presión favorecerá condiciones de buen tiempo durante la mayor parte del día, con baja probabilidad de precipitaciones.

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Sin embargo, el ingreso de humedad y el calentamiento diurno podrían generar algunas lluvias ligeras y aisladas en horas de la tarde.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 32 y 34 °C en la zona costera, mientras que en los municipios del interior del estado se esperan valores de entre 34 y 37 °C, por lo que prevalecerá un ambiente muy caluroso durante la tarde.

El operativo incluyó drones, binomios caninos y cierres viales en la calle 130 con 59

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En cuanto a las condiciones del viento, Procivy indicó que predominarán las corrientes del este y noreste, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de entre 30 y 40 km/h.

Asimismo, en el litoral yucateco se prevé oleaje de aproximadamente un metro de altura.

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