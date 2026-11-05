Pronostican tarde muy calurosa en Yucatán este jueves; temperatura máxima llegará a los 37 grados

Yucatán tendrá una jornada de cielo mayormente soleado y temperaturas de hasta 37 °C en municipios del interior, con posibilidad de lluvias ligeras aisladas al finalizar la tarde, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, la circulación de un sistema de alta presión favorecerá condiciones de buen tiempo durante la mayor parte del día, con baja probabilidad de precipitaciones.

Noticia Destacada Familia denuncia presunto abuso policial en Motul; hombre permanece grave tras ser golpeado durante su detención

Sin embargo, el ingreso de humedad y el calentamiento diurno podrían generar algunas lluvias ligeras y aisladas en horas de la tarde.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 32 y 34 °C en la zona costera, mientras que en los municipios del interior del estado se esperan valores de entre 34 y 37 °C, por lo que prevalecerá un ambiente muy caluroso durante la tarde.

Noticia Destacada Catean presunto punto de narcomenudeo al Poniente de Mérida; reportan una mujer detenida

En cuanto a las condiciones del viento, Procivy indicó que predominarán las corrientes del este y noreste, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de entre 30 y 40 km/h.

Asimismo, en el litoral yucateco se prevé oleaje de aproximadamente un metro de altura.