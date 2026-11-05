Claudia Sheinbaum asegura que presunta red de corrupción en el INE comenzó hace 27 años: “No nació con Taddei”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que las presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) no comenzaron durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala, sino que forman parte de una red empresarial que tendría antecedentes desde hace al menos 27 años.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 5 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria presentó los resultados de una investigación realizada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, sobre empresas proveedoras de materiales electorales.

La funcionaria identificó a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas como personajes centrales de una presunta red de compañías que habrían concentrado contratos por miles de millones de pesos con el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

¿Qué reveló Raquel Buenrostro sobre los contratos del INE?

Buenrostro explicó que los antecedentes de las empresas investigadas se remontan a 1999, cuando comenzaron a obtener contratos relacionados con material electoral en el Estado de México.

Según la investigación, los hermanos Hernández Casillas habían trabajado anteriormente en dependencias federales como el Registro Nacional de Población (Renapo) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

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La secretaria detalló que entre 2014 y 2023, empresas vinculadas con estos empresarios recibieron contratos por más de 2 mil millones de pesos en 23 de los 32 organismos electorales estatales.

Añadió que, durante 2024 y 2025, la misma red obtuvo contrataciones por otros 646 millones de pesos, de acuerdo con información recopilada en plataformas públicas de transparencia.

La funcionaria señaló que existen indicios de simulación de competencia entre empresas relacionadas, además de posibles operaciones financieras que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova?

La presidenta insistió en que los señalamientos contra Guadalupe Taddei deben analizarse junto con los antecedentes de las contrataciones realizadas durante administraciones anteriores.

Recordó que Taddei fue designada en 2014 para encabezar el organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova.

Sheinbaum cuestionó que las empresas investigadas hayan mantenido contratos durante distintos periodos y sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, en su caso, la Fiscalía General de la República (FGR), deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó cuentas relacionadas con las investigaciones.

¿Qué propone el Gobierno para evitar irregularidades en el INE?

La mandataria adelantó que presentará una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México y ampliar su participación en la producción de materiales electorales.

El planteamiento contempla modificar su consejo de administración, incorporar mecanismos de vigilancia externa y establecer procedimientos de contratación más transparentes.

Sheinbaum también pidió al INE revisar sus lineamientos de adquisición de materiales, particularmente ante la organización de las elecciones de 2027.

Por ahora, las presuntas irregularidades expuestas por Buenrostro deberán ser corroboradas mediante las investigaciones oficiales, antes de determinar responsabilidades administrativas o penales.

IO