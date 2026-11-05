Serpiente cuatro narices muerde a joven en su terreno de Tizimín; lo trasladan al hospital

Un joven tuvo que recibir atención médica de emergencia luego de ser mordido por una serpiente conocida como cuatro narices, cuando se encontraba en su terreno en la comunidad de Trascorral en Tizimín.

El incidente movilizó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Tizimín, así como a paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes coordinaron acciones para que el lesionado pudiera recibir atención médica urgente.

De acuerdo con la información recabada, el afectado es B. C. C., de 21 años, quien tiene su domicilio en esta comunidad. Según relató, se encontraba en su patio buscando plantas medicinales cuando, al arrancar una, sintió la picadura.

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Al revisar el sitio, vio a la serpiente, a la que reconoció como una víbora de la especie cuatro narices. Tras percatarse de la mordedura, se dio aviso a las autoridades para solicitar apoyo.

Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Municipal se trasladaron a la comisaría, a donde llegaron alrededor de las 22:00 horas.

Los agentes confirmaron la situación, y ante la urgencia, se decidió trasladarlo para encontrarse con una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública.

El joven fue abordado a la unidad policial en compañía de su padre, B. C. C., de 65 años, para iniciar el traslado y facilitar su encuentro con la ambulancia.

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La coordinación entre los policías municipales y los paramédicos permitió establecer un punto de encuentro en el entronque de Tixcancal. Fue alrededor de las 22:45 horas cuando la unidad 038 logró interceptar a la ambulancia Y-67 de la SSP, cuyos tripulantes se hicieron cargo del paciente.

El personal de emergencias, integrado por el paramédico Pablo Várguez Mex y el operador Miguel Betancourt Beltrán, realizó la valoración correspondiente y, posteriormente, trasladó al lesionado al Hospital General San Carlos de Tizimín, para recibiría una atención más especializada.