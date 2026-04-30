Catean dos viviendas relacionadas con el ataque armado a un taxista en Cancún

Dos domicilios que se ubican en una misma calle de la Supermanzana 95 fueron cateados y asegurados por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a que eran utilizados presuntamente por integrantes de un grupo criminal que cometió el ataque a balazos contra un taxista la noche del domingo 19 de abril pasado.

La movilización de elementos de la Policía de Investigación y del personal de la Dirección de Servicios Periciales se registró en las primeras horas de la mañana de este jueves, en la calle 16, entre las avenidas Kinik y Comalcalco.

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Las viviendas que eran utilizadas presuntamente como centro de operaciones de una célula criminal se encuentran una casi enfrente de la otra, en un tramo de la calle 16, donde los agentes de investigación localizaron evidencias de posibles actividades ilícitas.

Después de la revisión de los inmuebles, los elementos colocaron sellos de aseguramiento de la Fiscalía Especializada en Combate al delito de Homicidio, en un asunto relacionado con el expediente 164/202, sin que se dieran a conocer el caso que está siendo investigado.

Autoridades cercanas a las investigaciones indicaron que los domicilios asegurados están relacionados presuntamente con integrantes de un grupo delictivo que cometió el ataque a balazos en contra de un taxista la noche del 19 de abril pasado en la avenida Comalcalco, cerca del cruce con la avenida Nichupte.

En ese entonces, un taxista que se encontraba en circulación recibió varios disparos y siguió su marcha en la parte final de la avenida Comalcalco, para después atravesar la avenida Nichupté, hasta colisionar contra el murete de la instalación eléctrica de las instalaciones de la empresa Aguakan.

En este ataque, el taxi se incendió por una descarga eléctrica, mientras el conductor recibió el auxilio de paramédicos, quienes lo trasladaron al Hospital General en estado grave, sin que se haya dado a conocer si continúa con vida.

La FGE no ha proporcionado los avances de las investigaciones en este caso iniciado como homicidio en grado de tentativa, relacionado presuntamente con actividades de narcomenudeo.