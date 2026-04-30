Hallan muerto a médico en avanzado estado de descomposición en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró en el fraccionamiento Camaroneros, tras el reporte de un masculino presuntamente sin vida al interior de su domicilio.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda marcada con el número 19, ubicada sobre la calle 31-D por 66-A, donde habitaba un médico identificado como Melitón Valdez de Alejandre. De acuerdo con versiones de vecinos, fueron los fuertes olores fétidos que emanaban del interior del inmueble, así como la ausencia del profesionista durante al menos tres o cuatro días, lo que encendió las alertas en la zona.

Ante la preocupación, habitantes del sector dieron aviso a las autoridades y a familiares del hoy occiso. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes tras una inspección confirmaron el fallecimiento del masculino, cuyo cuerpo ya se encontraba en avanzado estado de descomposición.

La zona fue acordonada mientras se esperaba la llegada de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes corroboraron oficialmente el deceso. Posteriormente, se dio parte a personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense, encargados del procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo para las diligencias correspondientes.

Asimismo, personal de una funeraria local se presentó en el sitio para colaborar en las labores posteriores.

Vecinos señalaron que resultó inusual no ver al médico en días recientes, ya que solía mantener su puerta abierta y atender a quienes acudían a buscarlo, lo que aumentó la inquietud en la colonia.

De manera preliminar, no se descarta que se haya tratado de una muerte por causas naturales, sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes determinen con precisión las causas del fallecimiento tras las investigaciones correspondientes.

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JGH