Se registra fuerte incendio de una bodega en la colonia Sac Nicté de Umán

Un incendio registrado la mañana de este jueves en una bodega aparentemente abandonada generó una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la colonia Sac Nicté, en el municipio de Umán.

De acuerdo con información oficial, el siniestro ocurre en un predio ubicado sobre la calle 54-B por 15-A y 15, donde vecinos reportaron la presencia de humo y llamas, lo que derivó en la rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

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Al lugar fueron desplegados bomberos de la SSP, así como unidades policiales que se encargaron de acordonar la zona para facilitar las labores de control del fuego y prevenir riesgos a la población.

Hasta el momento, el incendio continúa activo, por lo que el personal operativo mantiene intensas maniobras para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propague a predios cercanos.

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Autoridades exhortaron a la ciudadanía a permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia y a seguir en todo momento las indicaciones del personal en la zona, con el objetivo de agilizar las labores y salvaguardar la integridad de vecinos y transeúntes.

No se ha informado, hasta ahora, sobre personas lesionadas ni sobre las posibles causas que originaron el siniestro; sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más detalles conforme avancen las investigaciones.