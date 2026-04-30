Impulsora de la “Ley Olimpia” sale en defensa de las estudiantes de la preparatoria Azteca Mérida 2

Tras la denuncia de las estudiantes de la preparatoria estatal número 3 de Mérida al señalar que cuatro de sus compañeros les tomaron fotografías sin su consentimiento y las difundieron por WhatsApp, la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la “Ley Olimpia”, salió en defensa de las jóvenes, en espera de avancen las investigaciones.

Mediante su cuenta de Facebook, la activista mexicana declaró que aunque sea con Inteligencia Artificial, la violencia digital es un tema real. También envió fuerza a las estudiantes en su mensaje.

"Que estudiar no nos cueste la violación a nuestra intimidad", puntualizó, uniéndose en defensa de las estudiantes tras la difusión de sus fotografías que fueron tomadas sin su consentimiento.

Fueron alumnas de la preparatoria estatal número 13, Plantel Azteca Mérida 2, en la colonia Lindavista al Poniente de la ciudad, quienes denunciaron presunto acoso dentro del plantel, luego de que cuatro estudiantes les habrían tomado fotografías sin su consentimiento, las cuales aseguran, fueron difundidas a través de WhatsApp.

De acuerdo con testimonios de las estudiantes, tuvieron conocimiento sobre un grupo de difusión en WhatsApp, donde cuatro alumnos se comparten fotografías reveladoras de las menores, las cuales fueron tomadas dentro del aula y en clases de educación física.

Tras reportar la situación, les explicaron que se aplicaría la expulsión directa contra los alumnos involucrados; sin embargo, al regresar de las vacaciones, se enteraron que nunca hubo sanción, pues tres de los acusados se encuentran asistiendo a clases, mientras que otro en modalidad virtual.

Noticia Destacada Construirán en Mérida y Kanasín Centros Comunitarios “México Imparable”: qué son, beneficios y ubicaciones

Mientras tanto, las alumnas aseguran sentirse inseguras mientras tres de los alumnos presuntamente involucrados siguen conviviendo con ellas en la escuela.

Segey da seguimiento al caso

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán informó que, tras la queja presentada el pasado 26 de marzo por alumnas de primer grado de la Preparatoria Estatal No. 13, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes para atender la situación, notificar a las autoridades competentes y brindar protección a las estudiantes afectadas.

De acuerdo con la dependencia, los hechos se registraron en la Preparatoria Estatal No. 13 “Plantel Azteca, Mérida 2”, donde se levantó el protocolo de actuación y el acta correspondiente, además de integrar los expedientes conforme a los lineamientos establecidos para casos de violencia en planteles escolares.

Como parte del procedimiento, se informó a madres y padres de familia de las alumnas involucradas y se dio vista a la Fiscalía General del Estado, así como a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con el objetivo de que las instancias competentes realicen las investigaciones pertinentes.

Noticia Destacada Anuncian transporte gratis para llegar a la Feria del Día del Niño y la Niña en Xmatkuil: rutas y horarios

Medidas preventivas

En cuanto a las medidas preventivas, la Secretaría indicó que los alumnos señalados fueron separados de los espacios en común con las víctimas y continúan su proceso educativo en aulas distintas, con el fin de salvaguardar la integridad de las estudiantes, garantizando al mismo tiempo el derecho a la educación de todas las partes.

Asimismo, se implementaron acciones de acompañamiento como pláticas, talleres, atención psicológica para las alumnas afectadas y supervisión en áreas consideradas sensibles dentro del plantel. Estas medidas se llevan a cabo bajo un enfoque de derechos humanos y protección a la niñez y adolescencia.

Finalmente, la dependencia estatal reiteró su compromiso con la prevención de la violencia escolar, la atención integral a las víctimas y la aplicación estricta de los protocolos establecidos, asegurando que el caso se atiende conforme a la ley y respetando el debido proceso.