Estados Unidos lanza advertencia contra narcotráfico: menciona a Rocha Moya y promete fin de la impunidad

El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lanzó un mensaje contundente en redes sociales en el que advierte que se intensificarán las acciones contra el narcotráfico, incluyendo a funcionarios señalados por presuntos vínculos con estas actividades ilícitas.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el organismo estadounidense aseguró que “los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”, en una declaración que menciona directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el contexto de las recientes acusaciones presentadas por autoridades de ese país.

¿Qué dice el mensaje del Congreso de EU?

En la publicación, el comité advierte que cualquier persona implicada en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos será llevada ante la justicia.

El mensaje incluye nombres como el del presidente venezolano Nicolás Maduro y el mandatario sinaloense, lo que refleja el alcance internacional de la postura estadounidense.

Además, el pronunciamiento cierra con una frase que ha generado atención: “Esto es solo el comienzo”, lo que sugiere una posible escalada en las acciones legales y políticas contra figuras vinculadas a investigaciones por narcotráfico.

Noticia Destacada EU acusa a Rubén Rocha Moya de nexos con el Cártel de Sinaloa: señalan tráfico de drogas y sobornos

Contexto: acusaciones contra funcionarios mexicanos

El posicionamiento ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

Las autoridades estadounidenses señalan que estos funcionarios habrían colaborado con organizaciones criminales para facilitar el envío de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense, acusaciones que han sido rechazadas por los implicados.

Tensiones entre México y Estados Unidos

El mensaje del Comité se da en medio de un contexto de tensión diplomática entre ambos países. El gobierno mexicano ha pedido pruebas contundentes y ha insistido en que cualquier proceso debe respetar la legislación nacional y la soberanía.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no se protegerá a nadie en caso de comprobarse delitos, pero también ha advertido que no se aceptarán acciones sin sustento jurídico.

¿Qué implica este posicionamiento?

El pronunciamiento del Congreso estadounidense refuerza la presión política sobre funcionarios señalados y podría influir en la agenda bilateral en materia de seguridad.

The days of impunity for narcoterrorists are over.



From Nicolás Maduro to Rubén Rocha Moya, if you’re complicit in trafficking drugs into the United States, we will hold you accountable.



This is just the beginning. https://t.co/0h1gIGBCla — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) April 30, 2026

Analistas consideran que este tipo de mensajes buscan enviar una señal clara de endurecimiento en la política antidrogas de Estados Unidos, en un momento en el que el combate al tráfico de fentanilo y otras sustancias se ha convertido en una prioridad.

La situación continúa en desarrollo y se mantiene como uno de los temas más delicados en la relación entre ambos países, con implicaciones políticas, legales y diplomáticas de alto impacto.

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