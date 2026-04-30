Roban oficinas en Fracciorama 2000 de Campeche y se llevan cobre y electrónicos

Delincuentes cometieron un robo en oficinas situadas en Fracciorama 2000, lo que movilizó a elementos policiales luego de que se reportaran daños y la sustracción de objetos de valor.

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Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle Tornado, entre avenida Tormenta y calle Nieve, donde empleados descubrieron daños en puertas y la sustracción de tuberías de cobre y electrónicos. Ante ello, dieron parte a la policía, quienes abanderaron la zona.

Ante esto, el acceso al predio fue acordonado y se solicitó la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias e iniciar la carpeta de investigación.

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JGH