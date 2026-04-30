Síguenos

Última hora

Yucatán

Conciertos en Mérida: Kenia Os se presentará este viernes 1 de mayo; conoce el setlist completo

Campeche

Roban oficinas en Fracciorama 2000 de Campeche y se llevan cobre y electrónicos

Delincuentes robaron tuberías de cobre y electrónicos en oficinas del Fracciorama 2000 de Campeche; Fiscalía ya investiga el caso.

Por Dismar Herrera

30 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Robo en Fracciorama 2000 moviliza a policías y Fiscalía en Campeche
Robo en Fracciorama 2000 moviliza a policías y Fiscalía en Campeche / Dismar Herrera

Delincuentes cometieron un robo en oficinas situadas en Fracciorama 2000, lo que movilizó a elementos policiales luego de que se reportaran daños y la sustracción de objetos de valor.

Un hombre fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición en el fraccionamiento Camaroneros.

Noticia Destacada

Hallan muerto a médico en avanzado estado de descomposición en Ciudad del Carmen

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle Tornado, entre avenida Tormenta y calle Nieve, donde empleados descubrieron daños en puertas y la sustracción de tuberías de cobre y electrónicos. Ante ello, dieron parte a la policía, quienes abanderaron la zona.

Ante esto, el acceso al predio fue acordonado y se solicitó la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias e iniciar la carpeta de investigación.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar