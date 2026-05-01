Corto circuito provoca incendio de un vehículo en la carretera federal 307

Un posible corto en el circuito eléctrico, un vehículo es devorado por el fuego sobre la carretera 307 Reforma Agraria – Puerto Juárez, tramo Andrés Quintana Roo–Felipe Carrillo Puerto. Hasta el momento no se reporta persona lesionada solo daños materiales. Por lo que se ha trasladado el cuerpo de bomberos hasta en el lugar para tratar de sofocar el incendio,

Los primeros en hacer acto de presencia fueron los elementos de auxilio en carretera, Ángeles Verdes, quienes se encargaron de solicitar ayuda para atender la situación. Ante estos hechos se ha tenido que cerrar un carril de esta carretera que conecta el sur norte del Estado.

El vehículo incendiado se trata de la marca Jeep, color blanco, que circulaba sobre la carretera 307, de sur a norte, con dirección a esta ciudad, cuando el chofer se percató que la unidad emanaba humo y al detener su vehículo se percató que en la zona de motor brotaba las llamas por lo que puso a salvo su vida.