¿Cuándo entra en vigor la jornada laboral de 40 horas en México y cómo funcionará? Claves de la reforma laboral

La reducción de la jornada laboral en México ya es una realidad en proceso. Durante la conmemoración del Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el país transita hacia un esquema de 40 horas semanales, una de las reformas laborales más relevantes de los últimos años.

El anuncio se dio en el marco de la conferencia matutina realizada en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde también participaron líderes sindicales y autoridades laborales.

¿Cuándo entrará en vigor la jornada laboral de 40 horas?

La implementación de la jornada laboral de 40 horas no será inmediata, sino progresiva. De acuerdo con el Gobierno federal, este cambio se consolidará completamente en el año 2030.

El proceso ya comenzó con una primera etapa que contempla la reducción inicial de horas, en un esquema gradual y acordado entre trabajadores, empresas y autoridades.

Esto significa que, en los próximos años, las jornadas laborales irán disminuyendo paulatinamente desde las actuales 48 horas semanales hasta llegar al nuevo estándar.

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¿Cómo funcionará la reducción de la jornada laboral?

La reforma establece que la transición debe realizarse de manera ordenada para no afectar la productividad ni el empleo. Por ello, se diseñó un modelo basado en el diálogo social entre los distintos sectores.

El objetivo es que las empresas ajusten sus esquemas de trabajo mientras se garantiza que los trabajadores mantengan sus derechos y percepciones salariales.

Autoridades laborales han señalado que esta transformación beneficiará a cerca de 14 millones de trabajadores, quienes podrán contar con más tiempo para su vida personal, familiar y desarrollo individual.

¿Qué cambios adicionales incluye la reforma laboral?

La reducción de la jornada forma parte de un paquete más amplio de reformas impulsadas en los últimos años. Entre ellas destacan el aumento del salario mínimo, que ha crecido más de 150 por ciento en términos reales, así como la regulación de la subcontratación y mejoras en el sistema de pensiones.

También se han incorporado nuevos derechos para trabajadores de plataformas digitales y jornaleros agrícolas, con acceso a seguridad social y mejores condiciones laborales.

Líderes sindicales respaldaron la medida y destacaron que se trata de una demanda histórica que ahora comienza a materializarse, aunque insistieron en que aún quedan pendientes, como ajustes fiscales para mejorar el ingreso neto de los trabajadores.

#MañaneraDelPueblo. El día de hoy se firma el acuerdo constitucional para la jornada laboral de 40 horas y se publicará el decreto para que los trabajadores al servicio del Estado mejoren su salario base, destaca @Claudiashein pic.twitter.com/LQU2eRVbSa — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 1, 2026

¿Por qué es importante esta reforma?

La transición hacia una jornada de 40 horas busca alinear a México con estándares internacionales y mejorar la calidad de vida de la población trabajadora.

Además de reducir el desgaste laboral, esta medida apunta a fortalecer el bienestar social, impulsar la productividad y corregir rezagos históricos en materia de derechos laborales.

Con esta reforma, el Gobierno federal plantea un cambio estructural en el modelo laboral del país, con efectos que se verán de manera gradual en los próximos años.

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